„Typische Influencer-Göre“ – 18-Jährige fährt rücksichtslos Auto auf Twitch und die Community hat eine klare Meinung

Eine deutsche Twitch-Streamerin fällt erneut durch gewissenloses Verhalten beim Autofahren auf. Die Community findet klare Worte gegen die 18-jährige.

Welche Twitch-Streamerin ist das? Es handelt sich um die 18-jährige Twitch-Streamerin Fibi Pfeifer, die unter dem Namen Fibii regelmäßig Content bringt. Dabei sind ihre Inhalte nicht immer unschuldig und so erlaubte sie sich in der Vergangenheit ein paar Fehltritte.

Vieles wird von der Community dabei auf ihr junges Alter geschoben: Schon mit 16 Jahren startete Fibii im Jahr 2022 auf Twitch durch.

Zuletzt fiel sie auf, als sie einen eigenen KI-Chatbot herausbrachte, der aber so einen Shitstorm erhielt, dass sie ihn kurze Zeit darauf wieder löschen musste.

Fibii gehört zu drei der größten Twitch-Streamerinnen der deutschen Szene, die ihr kennen solltet:

Community sehen Fibiis Fahverhalten kritisch

Was soll Fibii gemacht haben? In einem Beitrag auf reddit wurde ein Clip aus einem vergangenen Twitch-Stream von Fibii hochgeladen. Sie fährt Auto, während ihre Freundin Selma auf dem Beifahrersitz ist und mit der Kamera filmt.

Die beiden wollen essen gehen, Fibii ruft daraufhin ein Restaurant an und fragt nach einem freien Platz. Das Ganze macht sie während der Fahrt. Vorher dreht ihre Freundin die Kamera allerdings um, damit man Fibii dabei nicht sehen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Die Community ist empört und unter dem Beitrag schreiben Nutzer:

Alusion (via reddit): „Fiibi ist die typische Influencer-Göre, die zu früh an Fame gekommen ist, um zu wissen, wie die Welt funktioniert.“

Glad_Enthusiasm3489 (via reddit): „Bei dem Fakt Fahranfängerin und dass ihre Zuschauer im Schnitt 13 sind, ist das ganze doppelt so schlimm.“

Ragondabe (via reddit): „Was ich nicht checke ist, dass sie dieses Mal doch zu 2. im Auto sind, dann lass doch den Beifahrer anrufen?!?“



Anti-Webvideopreis hilft nicht gegen rücksichtsloses Fahren

Der Ersteller des Posts Craftplorer sagt selbst dazu (via reddit): „Fibii scheint die Nominierung für den Anti-Webvideopreis 2024 so gut gefallen zu haben, dass sie im Jahr 2025 direkt wieder während eines Streams mit dem Handy am Steuer telefoniert hat. Die Kamera musste leider wieder wegschauen. (…)“

Gemeint ist damit der von dem YouTuber RobBubble ins Leben gerufene Anti-Webvideopreis. Dieser „verleiht“ in einem YouTube-Video am Ende des Jahres an die in diesem Jahr gelieferten Fauxpas einiger Content Creator.

In der Kategorie „Stunt des Jahres“ nominierte RobBubble Fibii, da sie auf der Autobahn bei ungefähr 170 km/h ihr Handy in die Hand nahm. Doch selbst diese damalige öffentliche Kritik von Community und einem YouTuber sorgt bei der 18-Jährigen nicht für ein Umdenken.

Das Handy am Steuer zu benutzen, stellt eine reale Gefahr dar, die schnell in einem Unfall enden kann. Das musste auch der US-amerikanische Streamer Jack Doherty feststellen, der auf dem Highway mit seinem McLaren von der Straße abkam und in die Leitplanke krachte: 20-Jähriger zerlegt seinen Sportwagen, weil er während der Fahrt am Handy ist, ist sogar Kick zu viel