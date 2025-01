Dass es in Spielen wie Valorant oft rau zugeht, ist allgemein bekannt. Für viele gehört ein gewisses Maß an Fehlverhalten im Spiel offenbar dazu und sollte keine Konsequenzen im „echten“ Leben außerhalb des Internets haben. Andere fordern strengere Strafen für toxische Spieler: „Die sollten das Spiel nie wieder spielen dürfen“ – Twitch-Streamerin hat verzweifelte Bitte an Riot

Der schlimmste Troll von LoL leitet jetzt die elitäre Gilde in WoW, in der sogar der Chef von Riot spielt

So ging das Ganze aus: Nachdem Kyedae zunächst offenbar versuchte, die Situation hinter sich zu lassen und Kommentare dazu entfernte, veröffentlichte sie am 30. Dezember 2024 schließlich ein Statement auf Instagram. Darin stellte sie klar, dass sie nicht die Universität von LightEdits direkt kontaktiert habe, sondern den X-Account des Uni-Esport-Teams.

Was war das Verhängnisvolle? Der Tenor in den Kommentaren unter diversen Beiträgen über die Situation lautet: Kyedae sei zu weit gegangen, weil sie eine Online-Auseinandersetzung ins echte Leben geholt habe, indem sie die Universität kontaktierte. Es heißt: Sie habe sein Leben zerstören wollen.

Der Vorwurf ist offenbar: Sie habe dafür sorgen wollen, dass er wegen Fehlverhalten von der Uni fliegt. Der Streamer holte das Thema um Weihnachten 2024 nochmal hervor und lieferte Screenshots, welche die Nachricht von Kyedae an die Uni zeigen sollen (via X ).

Was hat die Streamerin angestellt? Der Streit setzt sich auf X, ehemals Twitter, fort, wo sich auch Kyedae einmischte, eine mit Joona befreundete Streamerin. Sie soll Mitschnitte, die das Verhalten von LightEdits zeigen, an dessen Universität geschickt haben.

