Twitch-Streamerin Fibii zeigt stolz ihre eigene KI, doch der Chatbot fliegt ihr so schnell um die Ohren, dass sie ihn nur Tage später löschen muss

In einem weiteren kurzen Statement in ihrem Twitch-Stream (via twitch.tv ) sagte Fibii unter anderem, dass sie „nicht darauf gekommen“ wäre, dass Menschen eine parasoziale Beziehung zu ihr mithilfe des Chatbots entwickeln könnten. Sie hat dann in „einer kurzen Schlussreaktion“ den Chatbot gelöscht.

Wie reagierte Fibii? Fibii nahm die Kritik an und postete zunächst ein Statement auf X, in dem sie sich entschuldigte und beteuerte sich den Konsequenzen vorher nicht bewusst gewesen zu sein. Mittlerweile ist dieses Statement jedoch gelöscht worden. Die Twitch-Streamerin zog daraufhin Konsequenzen und löschte den Chatbot kurzerhand.

Parasoziale Beziehungen können zwischen Personen des öffentlichen Lebens, wie z. B. Schauspielern, Musikern oder Influencern, und ihren Zuschauer entstehen. Dabei entwickelt der Zuschauer eine scheinbar persönliche Bindung zu der Medienfigur; diese ist allerdings nur einseitig. Trotzdem fühlt sich der Zuschauer der berühmten Person nahe und kann auch eine emotionale Beziehung zu ihr aufbauen. Das birgt potenzielle Risiken mit sich, weil sich der Zuschauer in eine solche Bindung hineinsteigern kann, die Empfindungen aber nie erwidert bekommen wird. Im schlimmsten Fall sind diese Menschen nicht nur unglücklich, sondern können auch in problematisches Verhalten, wie z. B. Stalking, abgleiten.

Was ist die Kritik? Die Community wies Fibii schnell auf die potenziellen Gefahren hin. Beispielsweise würden so parasoziale Beziehungen, die die Zuschauer gegebenenfalls zu der Twitch-Streamerin haben, gefestigt werden oder sie würden durch den Chatbot entstehen können.

Wollte man mehr chatten, so konnte man Abo-Modelle in Höhe von 1,49 Euro oder 4,99 Euro im Monat abschließen. Hinzu kam eine Art Leaderboard, bei dem die Nutzer höher geranked wurden, die sich schon länger mit dem Chatbot unterhalten.

Dafür hat die Twitch-Streamerin, wie sie in ihrer Ankündigung sagte, das Programm selbst trainiert. Das Chatten ist eine kostenlose Funktion, bot aber nur eine begrenzte Anzahl an Fragen, die man stellen konnte.

Was ist das für ein KI-Chatbot? Den KI-Chatbot von Fibii kann man sich wie einen normalen Chatbot vorstellen, mit dem man chatten kann. Der Fibii-Chatbot hat zusätzlich die „Persönlichkeit“ der Twitch-Streamerin. Er ist darauf programmiert, die Antworten so wie Fibii selbst zu schreiben.

Streamerin Fibi „Fibii“ Pfeifer streamt schon einige Jahre auf Twitch und hat vor kurzem ihren eigenen KI-Chatbot gelauncht. Das Projekt wurde von der Community jedoch stark kritisiert. Nach einigen Tagen stellte Fibii den Chatbot ein, da sie einsah, was für Gefahren das Projekt in sich hatte.

