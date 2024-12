Twitch: Ninja verrät „ekelhafte“ Summe, die er zu den Hochzeiten von Fortnite verdient hat

Ninja war einst der größte Streamer auf Twitch, als jeder Fortnite spielte. Jetzt hat er verraten, wie viel Geld er damals in einem Monat verdient hat.

So groß war Ninja damals: Tyler „Ninja“ Blevins war 2018, also zu den Hochzeiten von Fortnite, der größte Streamer auf Twitch. Er hatte durchschnittlich über 77.000 Zuschauer und fesselte Fortnite-begeisterte Gamer über 230 Millionen Stunden vor den Bildschirmen (via sullygnom).

Selbst im Dezember 2024 hat er mit 19,1 Millionen Followern den Kanal mit den meisten Anhängern auf der Streaming-Plattform. Ninja liegt somit weiterhin fast 2 Millionen vor dem spanischen Content-Creator „ibai“.

Im Jahr 2024 streamt Ninja allerdings im Durchschnitt nur noch vor etwa 7.000 Personen. Bereits 2021 hatte er 88 % seiner Zuschauer verloren.

Im Video erfahrt ihr mehr zu der Karriere des Streamers:

Millionengehalt dank Creator-Programm

Wie viel hat Ninja damals verdient? Bereits im Jahr 2021 erzählte Ninja während eines Livestreams, dass er mit dem Creator-Programm mal 5 Millionen US-Dollar in einem Monat verdient habe.

Diese Zahl bestätigte der Streamer jetzt in einem jüngeren Stream nochmal, als ihn Twitch-Kollege StableRonaldo fragte, was sein „bestes“ monatliches Einkommen gewesen sei. Ninja verriet dabei jedoch, dass der Gesamtverdienst in dem Monat sogar noch höher war.

„Wahrscheinlich war es der Monat, in dem ich etwa 5 [Millionen] mit dem Creators-[Programm] verdient habe, vielleicht waren es 6,7 [Millionen], denke ich. Ich habe das Gefühl, es waren 7 [Millionen]“, schätzt der Streamer (via X.com).

StableRonaldo, der Ninja die Frage eingangs stellte, reagierte fassungslos auf die Summe und sagte, Ninja würde lügen. Als dieser betonte, die Wahrheit zu sagen, antwortete er: „Das ist ekelhaft.“

Aktuell ist Ninja wieder regelmäßiger am streamen, denn der Shooter von Epic Games erhielt zuletzt viele spannende Neuerungen. Am 11. Dezember 2024 bekommt Fortnite zudem mit „Ballistic“ einen neuen 5v5-Spielmodus, der in der First-Person-Perspektive gespielt wird und an Taktikshooter wie Counter-Strike oder Valorant erinnert: Fortnite bringt in wenigen Tagen einen neuen Spielmodus, der aussieht wie ein Klon von Counter-Strike