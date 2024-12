Fortnite bringt in wenigen Tagen einen neuen Spielmodus, der aussieht wie ein Klon von Counter-Strike

Neben dem neuen Spielmodus ist am 1. Dezember 2024 bereits die neue Season in Fornite mit neuer Karte, neuen Waffen und neuen Skins gestartet. Alle Informationen rund um die neue Season findet ihr direkt auf MeinMMO: Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 – Alle Neuerungen von Update 33.00

In Fortnite war ein Item so stark, dass Spieler es sogar hassen, wenn sie damit die Lobby dominieren

Fortnite bekommt am 11. Dezember 2024 einen neuen Spielmodus: „Ballistic“. Der neue Modus erinnert an andere, große Shooter wie Counter-Strike. Was ist das für ein Spielmodus? Ballistic ist ein 5-gegen-5-Modus ohne Bauen, den ihr aus der Ego-Perspektive heraus bestreitet. Eines der beiden Teams muss eine Bombe platzieren und das andere Team muss den Punkt verteidigen. Das Match endet, wenn die Bombe erfolgreich explodiert ist oder eins der beiden Teams komplett eliminiert ist.

