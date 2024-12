Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 – Alle Neuerungen von Update 33.00

Die Patch-Notes für Update 33.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Chapter 6, die euch nun erwarten.

Info zu den Patch Notes: Der Artikel wurde jetzt mit allen Informationen ergänzt und ist vollständig.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games hat ein großes Konzert mit Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem und Juice WRLD veranstaltet, indem alle Künstler performten. Jetzt befinden sich seit heute Morgen die Server im Wartungszustand und Fans warten sehnlichst darauf, in Fortnite durchzustarten. Damit ihr wisst, was sich verändert hat, zeigen wir euch die offiziellen Patch Notes.

Hier seht ihr den Trailer der neuen Season, solltet ihr ihn verpasst haben:

Falls ihr wichtige Informationen zu den der Map und dem Live-Event benötigt, haben wir für euch genau das Richtige:

Alle Patch Notes von Update 33.00

Die Map von Chapter 6

In den Patch Notes hat Epic Games seine neue Map enthüllt. In dieser sind alle neuen POIs aufgelistet. Zusätzlich lässt sich jetzt auch einen genaueren Blick auf die einzelnen Biome werfen, die Epic Games implementiert hat. Folgende Orte könnt ihr bei eurer Landung besuchen:

Shoguns Solitude

Canyon Crossing

Masked Meadows

Hopeful Heights

Seaport City

Foxy Floodgate

Warriors Watch

Burd

Nightshift Forest

Twinkle Terrace

Lost Lake

Brutal Boxcars

Shining Span

Pumped Power

Demons Dojo

Magic Mosses

Flodded Frogs

Whiffy Wharf

Starke Dämonen als Bosse

Der Shogun fordert euch heraus!

Bosse soll es auch in Chapter 6 geben, die ihr jagen und dann looten könnt. Derzeit gibt es zwei Exemplare, die euch nach ihrem Ableben mit Loot bescheren. Vor allem ihre Medaillons sind mächtig und im Kampf sehr praktisch:

Nachtrose Belohnung: Nachtrose-Medaillon, das eure Waffen nachlädt

Shogun X Belohnung: Wanderer-Medaillon, das euch im Sprint unsichtbar macht und euch unendlich Ausdauer spendiert



Alle neuen Waffen

Mit Chapter 6 bringt Fortnite auch neue Waffen mit, die als bessere Varianten von Händlern gekauft werden können, solltet ihr Waffenaufträge abschließen. Folgende sind bekannt:

Holo-Tornado-Sturmgewehr

Zorn-Sturmgewehr

Tarnpräzision-Maschinenpistole

Feuerflut-Maschinenpistole

Wächter-Pumpgun

Automatische Doppelschuss-Schrotflinte

Oni-Schrotflinte

Alle neuen Waffen im Überblick

WICHTIG: Alle Waffen sind in Fortnite jetzt Hitscan. Ihr müsst also nicht mehr den Fall eurer Kugel bei euren Schüssen miteinkalkulieren. Eure Kugeln wandern jetzt dorthin wo ihr schießt.

Zusätzlich gibt es auch ein neues Katana, die Taifunklinge. Sie ist mit Magie durchzogen und lässt euch präzise Nachkampfstöße ausführen und dabei wenig Ausdauer verbrauchen.

Die Taifunklinge

Neue Items: Oni-Masken

Auch an Items soll es nicht mangeln. Dabei werden euch Oni-Masken im Kampf den entscheidenden Vorteil verschaffen. Auf der neuen Map könnt ihr niedere Dämonen besiegen, um von ihnen diese Masken zu erhalten.

Die Oni-Masken

Jede Maske hat ihre eigenen Effekte. Bislang sind nur zwei bekannt:

Feuer-Oni-Maske Effekt: Werft zielsuchende Feuerbälle auf eure Gegner, die enormen Schaden verursachen

Leeren-Oni-Maske Effekt: Lässt euch teleportieren



Neue Gefährten: Die Naturgeister

Die drei bekannten Naturgeister

In Chapter 6 wird es zudem auch noch Naturgeister geben, die euch im Kampf helfen oder Boni verleihen könnt. Epic Games hat drei Exemplare vorgestellt:

Luftgeister können geworfen werden, um einen Wirbelwind zu erzeugen, mit dem ihr euch in die Luft schleudern könnt. Ihr könnt euren Hängegleiter erneut aufklappen, wenn ihr hochgeschleudert werdet. Der Wirbelwind kann zudem auch Gebäude beschädigen und Fahrzeuge in die Luft katapultieren.



können geworfen werden, um einen Wirbelwind zu erzeugen, mit dem ihr euch in die Luft schleudern könnt. Ihr könnt euren Hängegleiter erneut aufklappen, wenn ihr hochgeschleudert werdet. Der Wirbelwind kann zudem auch Gebäude beschädigen und Fahrzeuge in die Luft katapultieren. Wassergeister können geworfen werden, um eine heilende Fontäne zu erzeugen, die bei allen Spielern in der Nähe die Kondition und die Schilde wiederherstellt.



können geworfen werden, um eine heilende Fontäne zu erzeugen, die bei allen Spielern in der Nähe die Kondition und die Schilde wiederherstellt. Erdgeister verbrauchen die Gegenstände, mit denen ihr sie füttert, und geben euch im Gegenzug eine Belohnung dafür.

Zusätzlich könnt ihr Geister mitnehmen und vergessene Schreine wiederbeleben um Segen zu erhalten. Folgende sind bekannt:

Feuersegen – Ladet Waffen schneller nach.



– Ladet Waffen schneller nach. Leeresegen – Eliminiert Spieler, um weitere Spieler in der Nähe zu sehen.



– Eliminiert Spieler, um weitere Spieler in der Nähe zu sehen. Windsegen – Bewegt euch schneller, während ihr die Spitzhacke ausgerüstet habt.



– Bewegt euch schneller, während ihr die Spitzhacke ausgerüstet habt. Wassersegen – Beim Schwimmen erhaltet ihr und Teammitglieder in der Nähe Kondition und Schilde.

Diese Segen bleiben auch nach eurem Ableben erhalten.

Neues Fahrzeug: Rogue-Motorrad und Void-Burn

Ein neues Motorrad soll es auch geben, mit dem ihr durch die Straßen der neuen Map heizen könnt. Das Rogue-Motorrad wurde dabei so konzipiert, dass ihr perfekte Wheelies hinbekommt. Wenn ihr eher Autos mögt, dann ist der Zweitürer „Void-Burn“ eventuell genau das richtige für euch.

Das Rogue-Motorrad

Der Parkour wurde erweitert

Während Fans zuerst nur über niedrige Objekte springen konnten, so können sie jetzt neue Stunts ausführen, um ihre Ziele zu verfolgen oder ihren Feinden zu entkommen. Folgende Bewegungsmöglichkeiten gibt es jetzt:

Hechtsprung: Lässt euch mit der richtigen Geschwindigkeit und in der Nähe einer Kante oder Klippe einen Hechtsprung ausführen.

Rolllandung: Wenn ihr die Springen-Taste gedrückt haltet oder sie bei einem Sturz kurz vor dem Aufprall auf dem Boden drückt, macht ihr eine Rolle und stellt zugleich ein wenig Ausdauer wieder her.

Wandtritt: Wenn ihr in der Luft gegen eine vertikale Oberfläche neben euch springt, führt ihr einen Wandtritt aus. Mit Wandtritten springt ihr von der Wand weg in die Richtung eurer Wahl.

Wandrennen: Wenn ihr gegen eine vertikale Oberfläche vor euch springt, führt ihr eine Wandrennen-Aktion aus. Erreicht den extrem hohen Vorsprung, indem ihr an der Wand ein paar Schritte nach oben macht.



Neue Mechanik: Einfaches Bearbeiten

Mit dem einfachen Bearbeiten können Spieler jetzt das Gebäudestück editieren, das sie gerade anvisieren, ohne ihren Bauplan rausholen zu müssen. So könnt ihr noch schneller im Kampf eure Gebäude anpassen. Das soll vor allem Neulingen helfen, mit dem Bauen warmzuwerden.

Der neue Battle Pass von Chapter 6 Season 1

Das sind alle Skins aus dem neuen Battle Pass

Mit dem Release von Chapter 6 erscheint auch ein neuer Battle Pass für euch. Folgende Skins wird es geben:

Ninjatze

Jade

Kendo

Daigo

Schattenklinge-Hope

Baymax der Held

Die Nachtrose

Zudem soll das Outfit „Weiterentwickelter Godzilla“ freigeschaltet werden können, wenn ihr im Januar Battle Pass-Aufträge durchspielt. Der Battle Pass und Season 1 enden dann am 21. Februar um 08:00 Uhr deutscher Zeit.

Der Server Down ist noch im vollen Gange. Möchtet ihr alle neuen Leaks bezüglich der Skins, den Modi sowie weitere Infos haben? Dann schaut gerne in unseren aktuellen Live-Ticker vorbei. Hier sammeln wir euch alle neuen Infos, die noch in den Daten verborgen liegen: Fortnite: Die Server sind offline – Alles zu Server Status, Warteschlangen und Leaks im Live-Ticker