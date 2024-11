Fortnite zeigt die neue Map von Chapter 6 im Live-Event – So sieht sie aus

Fortnite hat seine neue Map für Chapter 6 kurz enthüllt. Auf dieser werdet ihr bald im Dezember landen, doch bevor ihr das tut, müsst ihr wissen, welche Details es gibt und wie sie tatsächlich aussieht. Wir zeigen sie euch.

Woher stammen die Infos? Erst kürzlich hatte Fortnite für das Ende von Chapter 5 noch ein Live-Event geplant. In diesem performten vier bekannte Künstler der Rapperszene ihre bekanntesten Lieder. Gegen Ende des Events wurde dann für einen kurzen Augeblick die neue Map von Chapter 6 vorgestellt, auf der man langsam zuflog, bis die Wolken sich wieder schlossen. So sah die Aufnahme aus:

So sieht die neue Map aus

Fortnite: Neue Map von Chapter 6 ist quadratisch

Was wird sich ändern? Im Grunde alles. Die neue Map von Chapter 6 wird eine neue Spielwiese für alle Fans bieten, die Lust auf den Battle Royale haben. In der von uns eingebetteten Aufnahme ist die neue Map in ihrer gesamten Pracht zu sehen. Auch Leaker haben schon eine Übersicht der neuen Map parat (via x.com):

Was zuerst auffällt, ist ihre quadratische Form. Normalerweise haben alle Maps von Fortnite ein eher unförmiges Muster, doch diese hier scheint gar keine Inseln am Rand zu besitzen. Die Action wird sich also auf dem Festland im Inneren der Map abspielen.

Was ihre Abwechslung angeht, so lassen sich verschiedene Biome erkennen. Von schneebedeckten Bergen, grünen Wiesen bis hin zu kargen Wüstenlandschaften ist alles dabei, um das Schlachtfeld spannend zu gestalten. Neben den Biomen gibt es aber auch eine Stadt sowie Straßen, die alle Orte miteinander verbinden. Es bleibt abzuwarten, welche neuen POIs es tatsächlich geben wird.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zur neuen Map von Chapter 6 kennen solltet. Habt ihr das Live-Event verpasst und wollt wissen, was passiert ist, könnt ihr gerne hier vorbeischauen. Wir waren dabei und haben die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst: Fortnite: So ist das Live-Event für Chapter 6 abgelaufen