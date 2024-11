Fortnite: Verpasst heute Abend nicht das Live-Event für das Ende von Chapter 5

Was sollte ich über das Live-Event wissen? Im Live-Event werden Juice WRLD, Eminem, Ice Spice und Snoop Dogg ein Konzert veranstalten. In solchen Konzerten werden – wie damals mit Travis Scott und Ariana Grande – die Künstler mit ihren Skins dargestellt, die dann vor einer virtuellen Bühne performen und mit ihren Songs die Fans zum Jubeln bringen.

Wann startet das Live-Event? Der Einlass des Live-Events findet am 30. November 2024 um 19:20 Uhr statt. Um diese Uhrzeit könnt ihr euch dann in den Modus einloggen, um euch einen Platz zu sichern, damit ihr das Event nicht verpasst.

Was ist das für Live-Event? Es handelt sich hierbei um das große Live-Event für das Ende von Chapter 5. Der Künstler Juice WRLD wird ein Konzert mit anderen namhaften Sängern abhalten und so das Ende des Kapitels einläuten.

In Fortnite wird heute Abend ein Konzert abgehalten, damit das Ende von Chapter 5 gebührend gefeiert wird. Was ihr zum Live-Event wissen solltet und wann ihr euch am besten einloggen solltet, erfahrt ihr hier.

