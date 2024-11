Fortnite: Wann startet der Server Down für Chapter 6? – Server Status, Warteschlangen und Leaks

Fortnite hat am 30. November 2024 sein Konzert mit Juice WRLD abgehalten und nun warten alle Spieler darauf, dass der „Battle Royale“-Shooter endlich den Server Down startet, doch wann ist es so weit? Wir zeigen es euch.

Was habe ich verpasst? Fortnite feierte mit dem Ende von Chapter 5 ein Live-Event. In diesem haben die bekannten Künstler Juice WRLD, Eminem, Ice Spice und Snoop Dogg ein Konzert veranstaltet.

Nun warten alle Fans gespannt auf die Downtime, um endlich in Chapter 6 durchstarten zu können, doch diese wurde noch nicht aktiviert. Wir zeigen euch, wann die Server heruntergefahren werden.

Wann startet die Downtime? Offiziell beginnt die Downtime um 08:00 Uhr deutscher Zeit und das am 01. Dezember 2024. Wir werden zu der Zeit mit einem Ticker am Start sein und euch mit den wichtigsten Infos versorgen.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen größeren Patch, da eine neue Season eingeläutet wird. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Wie zu jedem Start eines neuen Chapters, wird es auch mit Chapter 6 eine große und umfangreiche Liste von Patch Notes geben, damit Spieler wissen, was sich verändert hat. Wir listen euch die Patch Notes auf, sobald diese bekannt werden.

Was steckt in Update 33.00? Mit Version 33.00 startet Fortnite in Chapter 6. In dieser werden Fans in ein japanisches Zeitalter gebracht, in dem sie Dämonen jagen und besiegen müssen.

Fortnite: Patch 33.00 – Welche Skins wird es geben?

Was wissen wir über die Skins? Wie üblich demonstriert Epic Games seine neuen Skins aus den kommenden Battle Passes in den neusten Trailern, die sie veröffentlichen. Deshalb könnt ihr mit folgenden Skins rechnen:

Eine neue Ninja-Variante von „Hope“ (Skin aus dem Battle Pass von Chapter 5 Season 1)

Ein moderner Samurai-Krieger mit roter Jacke

Ein verfluchter Krieger, mit Armen, die von schwarzem Rauch umhüllt sind und einer weißen Maske

Eine Dämonin mit schwarzen Augen und Hörnern

Eine moderne Kriegerin mit türkisfarbenen Haaren

Ein Mix aus Katze und Roboter mit einer blauen Kapuze

Godzilla

Baymax in seiner Rüstung

Wir werden frühmorgens am Start sein, um euch mit den wichtigsten Infos in unserem Live-Ticker während der Downtime zu versorgen. Mehr Infos zu Chapter 6 findet ihr hier: Fortnite startet morgen Chapter 6: Hunters – Alles zu Leaks, Map von Season 1 und Live-Event