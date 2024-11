Fortnite zeigt im neuen Trailer zu Chapter 6 Season 1 seine neuen Skins im Kampf gegen Dämonen

Lang müsst ihr in Fortnite nicht mehr auf den Start von Chapter 6 Season 1 warten. Um Hype aufzubauen, hat Epic Games deshalb zwei Trailer veröffentlicht und einer davon zeigt das Gameplay mit den neuen Skins aus dem Battle Pass. Mehr Infos findet ihr hier.

Was zeigt der neue Trailer? Fortnite hat seinen neuen Gameplay-Trailer zu Chapter 6 Season 1 veröffentlicht. In diesem zeigt Epic Games, welche Neuerungen ihr im neuen Chapter erwarten könnt. Neben den neuen Skins des Battle Passes seht ihr also auch neue Items, Waffen sowie Features.

Erweiterter Parkour, neue Schwerter und dämonische Masken

Was kann ich in Chapter 6 Season 1 erwarten? Epic Games hat viel getan, um den Spielern wieder Neues zu bieten. Der Parkour wurde im Trailer erweitert. Ihr könnt also nicht nur über niedrige Hindernisse drüberspringen, sondern jetzt auch hohe Wände überwinden.

Ihr klettert jetzt also über sie drüber und könnt im Zickzack von Wand zu Wand springen – das wird vor allem für diejenigen interessant sein, die gerne Verfolgungsjagden unternehmen.

Was Waffen angeht, so sind neue Exemplare zu entdecken. Die Energieklinge aus Chapter 4 ist zurück und mit ihr weitere Schwerter mit verschiedenen Elementen, die euch neue Talente bescheren. Dazu gehören noch ein neues Sturmgewehr sowie eine MP.

Zu guter Letzt gibt es noch neue Items wie die dämonischen Masken, die euch neue Fähigkeiten verleihen. Im Trailer wurde eine feurige Maske gezeigt, die euch Feuerbälle schmeißen lässt. Des Weiteren findet ihr noch nützliche Helfer, die euch Boni verleihen.

Im Trailer nimmt dabei der Skin von Baymax einen Slurp-Gefährten von seinem Rücken, um sich und seinen Verbündeten mit Schilden auszustatten. Das war der erste Trailer von Chapter 6 Season 1. Welche Details habt ihr im Trailer erkennen können? Lasst uns gerne eure erste Meinung zum neuen Chapter wissen. Mehr zum Release findet ihr hier in unserer Übersicht: Fortnite startet bald Chapter 6: Hunters – Alles zu Leaks, Map von Season 1 und Live-Event