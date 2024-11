Fortnite: Start von Chapter 6 – Alles zu Leaks, Map, Battle Pass von Season 1 und Release

Fortnite startet nach dem Ende von Season OG: 2 in Chapter 6. Es wird eine neue Map, sowie den Start von Season 1 einläuten. Was ihr zum neuen Kapitel wissen solltet und welche Leaks derzeit im Netz kursieren, erfahrt ihr hier.

Wann startet Chapter 6? Fortnite lässt Chapter 6 am 01. Dezember 2024 starten. Wer seinen Battle Pass in Season: Remix noch abschließen möchte, hat noch Zeit bis zum 01. Dezember um 08:00 Uhr deutscher Zeit. Danach wird Epic Games die Server herunterfahren.

Zu erwarten ist zudem noch ein Live-Event gegen Ende der Season. In diesem soll der Künstler „Juice WRLD“ ein Konzert veranstalten und das so umfangreich wie damals Travis Scott. Viel Fans fragen sich aber nun, was sie in Chapter 6 bezüglich der neuen Map und Season 1 erwarten können. Wir haben mit einigen Leaks womöglich eine Antwort darauf.

Chapter 6: Leaks zu Map und Battle Pass

Gibt es Leaks zur neuen Map? Nein, derzeit gibt es keine Informationen, wie Epic Games die kommende Map in Chapter 6 gestaltet hat. Einige Leaker meinen jedoch zu wissen, an welches Thema Season 1 angelehnt sein könnte.

Was ist zu Season 1 bekannt? Viele Dinge in den aktuellen Daten von Fortnite deuten auf eine japanische Season hin (via x.com). Dazu zählen vor allem neue Möbel. Zusätzlich dazu könnt ihr euch auf folgende Dinge freuen, sollten die Leaker Recht behalten:

Traditionelles japanisches Thema

Bringt Fortnite OG zurück (separater Modus)

Überarbeitetes Medaillon-Feature

Liegende & schwingende Mechaniken für die Fortbewegung

Neue Katzen (Sprites), die dir folgen

Winterfest-Update am 10. Dezember

Kapitel 6 Update entfernt Sterne für den Battle Pass

Quad-Werfer kehrt zurück

Neues „Void“-Feature geleakt

Industriestadt POI

Laut Shiina soll Season 1 dann am 21. Februar enden (via x.com). Beachtet, dass es sich hierbei derzeit noch um Gerüchte handelt und Epic Games noch nichts bestätigt hat. Meist liegen die Leaker jedoch richtig. Vor allem Etablierte wie Shiina oder Hypex.

Gibt es Infos zum neuen Battle Pass? Nein, auch hierbei haben weder Leaker noch offizielle Quellen etwas offenbart. Es ist aber gut möglich, dass Epic Games Samurai als Skins verbreitet. Schon mit Chapter 4 Season 2 haben die Entwickler gezeigt, dass sie die japanischen Schwertkämpfer auch modern darstellen können.

Es bleibt abzuwarten, welche Teaser Epic Games nach und nach veröffentlichten wird. Sollten weitere Infos bekanntgegeben werden, aktualisieren wir euch diesen Beitrag. Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Bald könnte Epic Games alle OG-Spieler aus Fortnite zum Weinen und Schimpfen bringen