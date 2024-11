Bald könnte Epic Games alle OG-Spieler aus Fortnite zum Weinen und Schimpfen bringen

Fortnite hat schon viele Jahre auf dem Buckel und wer nicht von Anbeginn dabei war, wird einen Großteil der „Battle Pass“-Skins verpasst haben. Mit dem Release von Chapter 6 könnte sich das jedoch ändern. Ein Schlupfloch würde euch viele alte Battle Passes zurückbringen, würde Epic Games dieses ausnutzen.

Was wünschen sich neue Spieler? Inhalte aus alten Battle Passes, die sie verpasst haben. Vor allem ikonische Skins sowie Emotes können nicht länger ergattert werden, da Spieler zu der Zeit hätten spielen müssen. Wer also jetzt 2024 mit Fortnite durchstartet und auf vergangene Pässe schaut, hat vieles verpasst.

Viele Fans wünschen sich deshalb eine Möglichkeit an diese Skins herankommen zu können, ob nun durch die Wiedereinführung dieser Battle Passes oder das separate Angebot in einem speziellen Shop. Ersteres könnte womöglich bald passieren, denn Epic Games schafft sich gerade ein Schlupfloch, um alte „Battle Pass“-Inhalte aus Chapter 1 zurückbringen zu können.

Leider würde das nicht jedem gefallen, vor allem nicht den OG-Spielern, die seit Anbeginn dabei waren.

So könnte Epic Games alte Skins aus Battle Passes zurückbringen

Wie sieht das Schlupfloch aus? Epic Games selbst schreibt auf seiner offiziellen Seite (via epicgames.com) zu Erläuterungen der Battle Passes und ihrer Belohnungen folgendes: „Belohnungen eines Battle Pass können nur in der entsprechenden Saison verdient werden und sind in zukünftigen Saisons nicht verfügbar.“

Da Epic Games den kommenden OG-Modus mit Chapter 1 Season 1 deklariert hat, gehen jetzt viele Fans davon aus, dass die Entwickler so ein Schlupfloch gefunden haben, um alte Battle Passes zurückbringen zu können. Der User zekesyeet offenbarte auf x.com zudem weitere Hinweise, die auf ein solches Vorhaben hindeuten:

Alle Saisons kehren zurück

Die Battle-Pass-Bilder im Shop wurden aktualisiert

Epic Games hat eine MENGE alter BP-Bilder in einen neuen Ordner namens „Angebotskatalog“ verschoben.

Wenn sie nicht als Battle Pass zurückkehren, dann eventuell in einem saisonalen Shop für V-Bucks. Spieler könnten sie dann separat erwerben, je nachdem, was sie verpasst haben.

Warum würden OG-Fans toben? Wer OG-Fans nicht kennt: das sind diejenigen, die seit Anbeginn dabei sind. Sie haben an der Beta von Fortnite: Battle Royale festgehalten, daran geglaubt und besitzen zudem viele Skins aus dieser Zeit. Das sind aber auch diejenigen, die auf allen sozialen Netzwerken eskalieren, wenn ihre heißbegehrten, seltenen Items plötzlich für jedermann angeboten werden.

Schon öfter hat Epic Games seltene Shop-Items in den Item-Shop zurückgebracht und diese verkauft. Dabei sind verschiedene Fans dann auf X und Reddit gestürmt und haben ihren Unmut kundgetan.

Sollte Epic Games diesen Schritt also wagen, bleibt es abzuwarten, wie die Entwickler ihre Stammkundschaft der ersten Stunde besänftigen will, denn diese wird sicher nicht damit einverstanden sein und sich hintergangen fühlen. Was haltet ihr von der Idee, dass Epic Games eventuell alte Items vergangener Season zurückbringen könnte? Seid ihr dafür oder dagegen? Mehr zu Fortnite findet ihr hier: Zuschauer sorgen sich um StableRonaldo (21), der auf Twitch über Gesundheits-Beschwerden klagt, aber völlig falsch reagiert