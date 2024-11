Fans sorgen sich um einen Twitch-Streamer (21) zu Fortnite, aber der ist total unvernünftig

„Danke Capcom“ – Spieler erstellen ihre verstorbenen Haustiere in Monster Hunter Wilds, um sie wieder an ihrer Seite zu haben

Wir von MeinMMO können euch keine medizinischen Ratschläge geben. Wenn auch ihr gesünder leben wollt, wendet euch am besten an den Arzt eures Vertrauens oder erkundigt euch bei eurer Krankenversicherung nach Angeboten.

Letztlich ruft er aber seine Mutter an. Die diagnostiziert: Ihm fehle nichts, er vermisse sicher seine Mama. Der 21-Jährige sagt dann aber schließlich, er meine das ernst und werde sich untersuchen lassen. Er fragte die Mutter noch, was wohl ein Hirn-Scan kostet. Seine Mutter sagt, er solle einen Termin machen, sie wird ihn zum Arzt begleiten.

So reagiert der Streamer: Der Streamer hört seinem Chat gebannt zu, ignoriert die Diabetes, springt auf den Hirn-Tumor an und ruft: “Hat mich gerade mein Chat diagnostiziert?”

Der Twitch-Streamer Rani „StableRonaldo“ Netz (21) ist einer der größten Streamer zum Online-Shooter Fortnite auf Twitch. In einem Stream auf Twitch am 7. November klagte er über ernsthaft klingende Gesundheitsprobleme. Der Chat brüllte ihn an, einen Doktor aufzusuchen. Aber StableRonaldo rief seine Mama an.

