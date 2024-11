Fortnite bringt mit neuem Update einen Modus, auf den Fans der ersten Stunde schon lange warten

Fortnite erhält bald schon einen neuen Modus, den vor allem langjährige Fans heiß erwarten dürften. Darin geht zurück zu den Anfängen des Spiels.

Was ist das für ein Modus? Epic Games hat bestätigt, was sich viele Fans bereits erhofften. Der OG Modus feiert seine Rückkehr. Damit ist der originale Zustand des Spiels zu seinem Release gemeint.

Viele Spieler trauern der alten Map und dem Loot von damals hinterher. Sie empfinden nostalgische Gefühle, wenn sie an „damals“ im fernen Jahr 2017 denken. Auch wenn das allererste Fortnite noch mal ein anderes war.

Schon im letzten Jahr konnten Spieler zeitlich begrenzt auf der alten Karte Runde um Runde spielen. Das sorgt für viel Andrang auf den Servern und kam gut bei den Fans an. Über 44 Millionen Spieler sorgten für den stärksten Tag in der Geschichte von Fortnite (via x.com).

Wohl aus diesem Grund haben sich die Entwickler entschlossen, OG zurückzubringen – doch dieses Mal für immer. Denn als die OG-Season letztes Jahr endete, war Fortnite plötzlich wieder ein völlig anderes Spiel.

„Das ist keine Übung“

Was beinhaltet der Modus? Auf x.com haben die Entwickler den Modus angekündigt und gleich betont, dass es sich um keinen Scherz handelt: „Das ist keine Übung. OG kommt zurück und ist hier, um zu bleiben“.

Konkret kehrt die originale Karte zurück, die wie damals bespielt und erkundet werden kann. Auch der Loot von damals ist wieder zu finden.

Damit verbunden ist auch die Rückkehr der originalen Seasons. Gestartet wird mit Season 1 und dem damaligen Zustand der Karte. Danach soll es regelmäßig in neue Seasons des OG-Spiels gehen, bis hin zu Season 10. Auf diese Weise kann nachvollzogen werden, wie sich die Karte damals im Laufe der Zeit verändert hat.

Wann startet der Modus? Schon am 6. Dezember 2024 ist es so weit und OG geht an den Start. Es wird dann ein eigener Modus neben den bereits bestehenden sein.

Die Ankündigung dürfte vor allem Fans der ersten Stunde freuen. Auf x.com schreibt etwa der User Quackity: „Wenn das erscheint, werde ich meinen PC nicht mehr verlassen.“ Ihm schließen sich viele begeisterte Fans an.

Aber auch Spieler, die erst später zu Fortnite gekommen sind, haben so die Möglichkeit, die ersten Etappen des erfolgreichen Battle Royale nachzuholen. Freut ihr euch darauf? Schreibt es gerne in die Kommentare. Erst neulich sorgte ein Bug für Ärger: Neuer Bug in Fortnite macht Map während eines Turniers noch kaputter als nach einem Live-Event