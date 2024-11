Epic Games muss Turnier in Fortnite absagen, nachdem derselbe bizarre Bug 5-mal in Folge die Map zerstört

Fortnite veranstaltet während seiner Seasons viele verschiedene Turniere, in denen Spieler um den Sieg und Geld kämpfen können. Leider ließ erst kürzlich ein Bug solche Fans genervt zurück, denn dieser tauchte während eines Turniers auf und zerstörte die Map.

Was habe ich verpasst? Am 03. November 2024 fand das Turnier „Reload Performance Evaluation“ statt. In diesem konnten Fans in sieben Runden zeigen, was sie als Trupp draufhaben. Das Turnier diente in erster Linie dazu, Epic Games mit Daten zu versorgen, um die Erfahrung der Fans in zukünftigen Turnieren zu verbessern. Es ging hier nicht um ein Preisgeld.

Dennoch sorgte ein Bug letztlich für genervte Spieler, denn dieser trübte die Spielerfahrung und sorgte zudem dazu, dass Epic Games das Turnier absagen musste. Die Entwickler hinter Fortnite sind nicht für ihre Bugs bekannt, umso bizarrer ist der Fehler, den ihr gleich sehen werdet.

Reload-Map verschmilzt mit der Map aus Chapter 2

Wie sah der Bug aus? Der Spieler Takiilmao hat auf x.com ein Video bezüglich des Bugs veröffentlicht. In diesem sieht man seinen Skin im Wasser treiben, während unter ihm ein POI zu sehen ist. Als der Battle Bus bereit zur Abfahrt war, konnte man das komplette Ausmaß des Bugs erkennen – seht selbst:

Die komplette Map von Season: Remix Chapter 2 verschmolz mit der Map von Reload und erzeugte so einen völlig neuen Schauplatz, auf dem Spieler kämpfen konnten. Takiilmao wollte jedoch das Turnier auf die richtige Weise spielen und verließ daher die Runde.

In den Kommentaren unter seinem Video auf x.com herrschte dabei komplettes Unverständnis, denn viele andere Spieler hätten die Map erkundet und den Moment genossen. Solche Bugs finden in Fortnite sehr selten statt. Takiilmao versicherte jedoch, dass dieser Bug noch vier weitere Male hintereinander bei ihm zu finden war.

Anscheinend war Takiilmao aber nicht der einzige Teilnehmer mit dem Bug, denn Epic Games offenbarte kurz daraufhin auf x.com, dass sie das Turnier vorzeitig beenden mussten, wegen eines Bugs, der viele Maps zusammen verschmelzen ließ.

Warum ist ein solcher Bug ärgerlich? Im „Reload Performance Evaluation“-Turnier kann man einen solchen Bug noch verzeihen, doch wäre dieser in einem Cash-Cup entstanden, indem es um Geld geht, oder in der Weltmeisterschaft, wäre der Aufschrei groß gewesen. In solchen Turnieren geben die Fans alles.

Warum ist ein solcher Bug ärgerlich? Im „Reload Performance Evaluation"-Turnier kann man einen solchen Bug noch verzeihen, doch wäre dieser in einem Cash-Cup entstanden, indem es um Geld geht, oder in der Weltmeisterschaft, wäre der Aufschrei groß gewesen. In solchen Turnieren geben die Fans alles.

Sollte man dort als baldiger Gewinner hervorstechen, doch Epic Games sagt das Turnier wegen eines Bugs ab, ist das nicht nur frustrierend, sondern auch unfair. Sollte es dann einen Nachholtermin geben, könnte das Endergebnis ein anderes sein. Zum Glück ist dies jedoch nicht der Fall gewesen, denn Epic Games hat dank der Spieler den Fehler lokalisieren können.