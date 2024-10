Wer in Fortnite mehr als einen Battle Pass leveln will, hat es bald deutlich leichter

Fortnite verschickt Hinweise auf seine neue OG-Season an Streamer, kündigt damit mögliche Skins an

Ihr wollt also einen neuen Sänger aus dem Festival-Pass als Skin verdienen, habt aber keine Lust Festival zu zocken? Dann reicht es aus, wenn ihr in einem beliebigen Modus XP verdient.

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den grausamen Survival-Shooter DayZ – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Was wurde bekanntgegeben? Epic Games hat auf fortnite.com einen neuen Blog-Post zu Änderungen eurer Fortnite-Pässe offenbart. Laut diesem geht hervor, dass die derzeitigen Battle-Pass-Währungen wie Sterne abgeschafft werden sollen. Vielmehr wird ein zusammenhängendes XP-System implementiert, in dem alle Battle Passes davon profitieren können. Wir erklären euch das System.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to