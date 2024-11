Fortnite: Remix Chapter 2 zeigt seinen Battle Pass – Alle Skins in der Übersicht

Auch wenn die Bestätigungen seitens Epic Games fehlen, so haben viele offizielle Screenshots von Epic Games die Existenz dieser Skins bestätigt. Bis dahin, was haltet ihr von den Skins? Ist einer für euch dabei, der euch gefällt? Mehr zu Remix: Chapter 2 findet ihr hier: Fortnite: Remix Kapitel 2 zeigt euch die alte Map von damals, auf der ihr landen werdet

Die Season heißt „Remix“ und so wie der Name schon sagt, werden verschiedene Skins aus Chapter 2 vermischt, damit aus ihnen etwas Neues entsteht. Folgende Skins werdet ihr im neuen Remix-Pass erwarten können:

Fortnite hat eine neue OG-Season vorbereitet, die Fans zurück zu Chapter 2 führen wird. Mit ihr werden Fans in Remix auch einen neuen Battle Pass kaufen können, der besondere Skins der damaligen Zeit im neuen Look erstrahlen lässt. Wir zeigen, was dieser Remix-Pass euch bieten wird.

