Fortnite: Alles zum Server Down von Remix: Chapter 2 – Server Status, Warteschlangen, Patch Notes

Fortnite wird am 2. November, seine Server herunterfahren, um die Wartung für Chapter 5 Season: Remix zu starten. Wie es um den Server Status steht und wie lang die Downtime andauert, erfahrt ihr hier.

Was habe ich verpasst? Fortnite feierte mit dem Ende von Chapter 5 Season 4 ein Live-Event. In diesem wurde ein kleines Konzert von Snoop Dog und Ice Spice abgehalten.

Nun warten alle Fans gespannt auf die Downtime, um endlich in Remix: Chapter 2 durchstarten zu können, doch diese wurde noch nicht aktiviert. Wir zeigen euch, wann die Server heruntergefahren werden.

Wann startet die Downtime? Offiziell beginnt die Downtime um 07:00 Uhr deutscher Zeit und das am 02. November 2024 (via x.com). Wir werden zu der Zeit mit einem Ticker am Start sein und euch mit den wichtigsten Infos versorgen.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen größeren Patch, da eine neue Season eingeläutet wird. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games hat grob alle Neuerungen in seinem Blog-Post offenbart. Diese findet ihr hier auf fortnite.com.

Was steckt in Update 32.00? Mit Version 32.00 startet in Fortnite Season: Remix. In dieser kehrt Chapter 2 mitsamt seiner Waffen-Meta, Remix-Skins und der alten Map von Chapter 2 zurück.

Fortnite: Patch 32.00 – Welche Skins wird es geben?

Was wissen wir über die Skins? Mit einer Remix-Season erscheinen alte Klassiker vergangener Seasons in einem neuen Glanz. Sie werden mit zusätzlichen Skins fusioniert, um etwas völlig Neues zu ergeben. Folgende Remix-Skins sind bekannt:

Muskelkater Midas

1-Ball (Eine Variation von 8-Ball)

Chaos-Agentin

TnTina Bergsteigerin

Skye gemischt mit Guff/Ollie

Ist Season: Remix die letzte in Chapter 5? So sieht es derzeit aus. Wie auch in Chapter 4 endete das Chapter mit Season: OG. Solche Seasons sind meist kürzer in ihrer Dauer und läuten dann die Geschehnisse des nächsten Kapitels ein. Was sich in Chapter 6 verbirgt, wissen wir leider noch nicht.

Da der Server Down begonnen hat, werden wir euch mit den wichtigsten Leaks in unserem Live-Ticker versorgen. Bleibt also dran. Mehr Infos zu Season: Remix findet ihr hier: Fortnite verschickt Hinweise auf seine neue OG-Season an Streamer, kündigt damit mögliche Skins an