Fortnite: Patch Notes für Remix: Chapter 2 – Alle Neuerungen von Update 32.00

Im neuen Video zeigen die Entwickler von World of Warcraft, welche Inhalte in Patch 11.0.7 live gehen werden.

In WoW könnt ihr den aktuellen Raid jetzt selbst nerfen – So geht’s

Zu wenig Gold in World of Warcraft? Spieler klagen über zu hohe Kosten

Epic Games probiert sich an neue kosmetische Items, die ihr bald euren Skins anziehen könnt, nämlich Schuhe. Das erste Jordan-Paar bekommt ihr im Remix-Pass ab dem 12. November in Update 32.10.

Die neue Map von Remix: Chapter 2 wurde enthüllt und es ist die alte Map von Chapter 2 mit einer Neuerung – The Doggpound. Dieser Ort ersetzt die Zentrale der Agenten und bietet so dem Rapper Snoop Dogg ein Hauptquartier für seine Machenschaften. Bei den restlichen POIs wurden keine Änderungen vorgenommen.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games hat ein großes Konzert mit Snoop Dogg und Ice Spice auf dem Times Square vorbereitet, indem die beiden Künstler performten. Nachdem die Show vorüber war, warteten Fans nur noch darauf, dass die Entwickler die Server in den Wartungszustand verfrachteten, doch das passiert erst am 02. November 2024 um 07:00 Uhr .

Die Patch-Notes für Update 32.00 in Fortnite in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Änderungen von Remix: Chapter 2, die euch nun erwarten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to