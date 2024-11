Fortnite: Story-Trailer zu Chapter 6 Season 1 zeigt, wie ein Asteroid die Dämonen entfesselt

Danach folgt eine Verfolgungsjagd zu Fuß mit dem Anführer der Dämonen und zwei Skins aus dem kommenden Battle Pass. Im Kampf gegen das gehörnte Monster werden weitere Skins gezeigt, darunter ein Durr Burger in Sushi-Variante und Baymax in moderner Samurai-Rüstung.

Was ist im neuen Story-Trailer zu Chapter 6 Season 1 zu sehen? Ein Asteroid ist mit einem Riss in Realität 783 eingedrungen und auf die neue Map eingeschlagen. Durch die kosmische Druckwelle wurde ein dämonisches Portal aktiviert, mit dem unzählige Monster auf der Map erschienen sind.

Spieler sind sich einig, was die 4 Reiter der Apokalypse auf Steam sind: „Sehen so gut aus und dann klickt man Steine an“

Pokémon GO: Das nächste neue Pokémon schmeckt scheußlich und will eure Lebensenergie rauben

Was ist das für ein Trailer? Fortnite hat seinen neuen Story-Trailer zu Chapter 6 Season 1 veröffentlicht. In diesem zeigt Epic Games, wie es zu den neuen Geschehnissen des kommenden Kapitels gekommen ist. Eindrucksvoll wird dabei eine Verfolgungsjagd sowie der Kampf mit Schwert und Schusswaffen demonstriert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to