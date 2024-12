Neue Map in Fortnite besitzt ein tödliches Schild – Tanzt bloß nicht vor ihm

Die neue Map von Fortnite ist mit vielen Gefahren ausgestattet, doch eine von ihnen ist so unscheinbar, dass man schnell in eine Falle tappen könnte. Wenn ihr euch nach einem Kill freut, solltet ihr ab jetzt lieber vorsichtiger sein, wo ihr tanzt.

Was ist das für ein Schild? Wer Fortnite schon seit Chapter 1 zockt, kennt wahrscheinlich die berühmten Schilder, die zeigen, dass man in einem Gebiet nicht tanzen darf. Oft waren sie nur ikonische Requisiten für die Map, doch in Chapter 6 sind sie tödlich, jedenfalls eines von ihnen.

Solltet ihr nun die Regel missachten und vor einem dieser Schilder tanzen, werdet ihr getötet und das auf eine sehr unehrenhafte Art und Weise. Wir zeigen euch, wo ihr dieses Schild findet.

Neue Mechanik lässt euch eure Freunde veräppeln

Wo finde ich das Schild? Ihr findet die gefährliche Stelle nordöstlich von Foxy Floodgate an einem Abhang. Den Ort erkennt ihr an einem Schild, an dem „Tanzen verboten“ steht und das mit weiteren Absperrungen und Hüttchen gesichert ist.

Der blaue Pfeil zeigt den Ort So sieht der abgesperrte Bereich aus

Seid ihr dort angekommen, dürft ihr auf keinen Fall die Absperrung übertreten und dort tanzen, andernfalls werdet ihr über die Klippe geschmissen. Im Team ist das weniger tragisch und mit Freunden könnte das für den einen oder anderen Lacher sorgen.

Solltet ihr aber Solo unterwegs sein und dort nach einem Sieg tanzen, werdet ihr final sterben, ohne die Chance zu haben, euch wiederzubeleben. Seid also vorsichtig.

Derzeit existiert nur ein solcher Ort mit genau dieser Mechanik. Es könnte aber gut möglich sein, dass auch weitere Klippen mit solchen Verbotsschildern ausgestattet sind.

Seid ihr schon auf das Easter Egg gestoßen oder erfahrt ihr jetzt erst davon? Chapter 6 bietet mehr als nur tödliche Schilder. Es gibt auch eine neue Map und Mechaniken, die ihr ab sofort genießen könnt. Mehr dazu findet ihr in unseren Patch Notes aufgelistet: Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 – Alle Neuerungen von Update 33.00