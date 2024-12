Tausende Spieler erhalten gerade Geld von Fortnite – Bekommen Spieler in Deutschland auch etwas?

Eine Behörde zahlt gerade über 72 Millionen US-Dollar an Fortnite-Spieler. Aber können Spieler in Deutschland oder auch anderen Ländern in Europa ebenfalls Geld bekommen?

Warum bekommen die Spieler Geld? Die US-amerikanische Bundesbehörde „Federal Trade Commission“ (kurz FTC), also die Handelskommission, zahlt über 72 Millionen US-Dollar an 629.344 Fortnite-Spieler.

Die FTC warf Epic Games vor, Spielern unrechtmäßig ungewollte Käufe in Rechnung gestellt zu haben. Außerdem habe der Entwickler zugelassen, dass Kinder ohne die Erlaubnis ihrer Eltern unberechtigte Kosten anhäuften. Ein dritter Vorwurf besagt, dass Epic Games Nutzer den Zugang zu gekauften Inhalten gesperrt habe, die unrechtmäßige Kosten bestritten.

Epic Games stimmte zu, Geld zu zahlen, um die Vorwürfe der FTC beizulegen (via ftc.gov)

Bekommen deutsche Spieler auch Geld? Nein, die FTC gab bekannt, dass sie sich derzeit auf Fortnite-Spieler in den Vereinigten Staaten beschränken.

Spieler in Deutschland und anderen europäischen Ländern, die demnach außerhalb der USA leben, kommen derzeit nicht für die Erstattungszahlung infrage (via ftc.gov).

Was müssen amerikanische Spieler beachten? Für US-amerikanische Spieler gelten derweil die folgenden Voraussetzungen, um Geld von der FTC zu erhalten:

Den Spielern wurde zwischen Januar 2017 und September 2022 Spielwährung für Gegenstände berechnet, die sie nicht wollten.

Das Kind des Spielers hat dessen Kreditkarte zwischen Januar 2017 und November 2018 ohne das Wissen des Spielers belastet.

Das Konto des Spielers wurde zwischen Januar 2017 und September 2022 gesperrt, nachdem er/sie sich bei dessen Kreditkartenunternehmen über unrechtmäßige Abbuchungen beschwert hat.

Der Spieler muss mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Antragsformular ausfüllen zu dürfen. Alternativ muss ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter das Antragsformular ausfüllen.

Außerdem muss der Antrag muss bis zum 10. Januar 2025 ausgefüllt werden. Anträge, die nach dem 10. Januar bei der FTC eintreffen, erhalten keine Erstattung.

Bereits im Dezember 2022 berichteten wir auf MeinMMO, dass Epic Games laut einem Bericht der FTC 245 Millionen US-Dollar in Rückerstattungen an Spieler zahlen musste, weil sie in Fortnite Spieler getäuscht haben. Außerdem musste das Unternehmen 275 Millionen USD Strafe zahlen, weil sie mit dem Battle-Royale-Shooter die Privatsphäre von Kindern verletzt haben sollen: Epic muss 259 Millionen Euro Strafe zahlen, weil Fortnite angeblich die Privatsphäre von Kindern verletzt