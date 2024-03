Twitch: So erobern die Erbinnen von Amouranth die Streaming-Plattform

Mit den “oben ohne”-Streams im Dezember 2023 kam dann der große Sprung, Morpgie konnte ihre Zuschauerzahlen fast verdreifachen. Die Zahlen zeigen zudem, dass der Kanal der 22-Jährigen wächst, während Amouranth an Followern verliert. Morgpie streamt deutlich mehr auf Twitch und hat fast so viele Zuschauer wie Amouranth, dadurch kommt sie auf eine höhere Watchtime.

Wie die Website PCGamer feststellt, ist der Po-Screen alles andere als effizient: Da ist nur der halbe Bildschirm zu sehen und wichtige UI-Elemente werden einfach abgeschnitten. Es ist fraglich, wie viel die Zuschauer wirklich vom Gameplay mitbekommen – das dürfte den durchschnittlich 3.400 Fans, die Morgpies Streams in der vergangenen Woche verfolgten, aber egal sein (via SullyGnome ).

Was ist die neue Meta? Aktuell sorgt Morgpie mit einem ganz besonderen Einfall für Aufsehen: Sie nutzt ihren eigenen Hintern als Greenscreen und zockt so Fortnite oder zeigt Reactions. Hier könnt ihr euch ein Bild von den imposanten Streams machen:

