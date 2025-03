Twitch bannt großen Streamer, der wird bei der Konkurrenz noch größer, darf jetzt zurückkehren

Der US-amerikanischer Streamer Adin Ross wurde vor 2 Jahren auf unbestimmte Zeit von Twitch gebannt. Jetzt darf er überraschenderweise zurückkehren und kündigt gleich seinen Comeback-Stream an.

Warum wurde Adin Ross gebannt? In einer Episode des Podcasts FULL SEND (via YouTube) erzählt Adin Ross, dass er von Twitch gebannt wurde, weil er simultan auf Kick streamte und dabei das Chat-Overlay von Kick auch auf Twitch zu sehen war. In diesen Chat schrieben Zuschauer wohl einige Beleidigungen.

Einen unmoderierten Chat auf Twitch zu haben, in dem dann beleidigende Aussagen getätigt werden, verstößt gegen die Richtlinien der Plattform (via safety.twitch.tv).

Adin Ross findet diesen Bann unfair, da seiner Meinung nach „Streamer ständig eine Menge verrückter Dinge tun“ und „damit davon kommen“ würden (via YouTube). Weiter unterstellt er Twitch indirekt, ihn nur gebannt zu haben, weil er gleichzeitig auf ihrer Konkurrenz-Plattform Kick streamen und das Twitch nicht gefallen würde.

Er führte weiter aus, dass er sowieso schon Monate vorher beschlossen hatte, zu Kick zu wechseln. Grund dafür sind wahrscheinlich unter anderem die nicht existierenden Regeln zu Glücksspiel auf Kick. Twitch hatte Ende September ihre Richtlinien zu Glücksspielen in Streams verschärft, was Adin Ross, der dies in seinen Streams regelmäßig tat, nicht gefiel.

Auch die deutsche Twitch-Szene ist riesig. Wir stellen euch die größten deutschen Twitch-Streamer in unserem Video vor:

Adin Ross kehrt zu Twitch zurück

Ex-Twitch-Star bleibt erfolgreich: Ein Jahr vor seinem Bann, also Ende 2022, hatte Adin Ross über 7 Millionen Follower (via twitchtracker). Auf Kick riss sein Erfolg nicht ab, ganz im Gegenteil: Hier konnte er Online-Casino streamen, ohne durch die Streaming-Plattform eingeschränkt zu werden.

Es gelang ihm, seine Community rüber auf Twitch zu holen und weiter erfolgreich zu bleiben. Hier hat er mittlerweile über 1,6 Millionen Follower (via streamcharts). Er galt als eine Art Aushängeschild für Kick und besitzt sogar Anteile an der Plattform. Außerdem erzählte er, dass er pro Stunde, die er auf Kick streamt, einen fünfstelligen Betrag ausgezahlt bekommen würde (via YouTube).

Warum wurde Adin Ross entbannt? Der Grund für die überraschende Entbannung von Adin Ross auf Twitch ist nicht bekannt. Es ist aber zu vermuten, dass Adin Ross schon länger mit Verantwortlichen der Plattform im Austausch stehen könnte, da er in einem Stream ankündigte, er würde bald entbannt werden.

Und siehe da: Seit dem 29. März 2025 ist der Twitch-Kanal des Streamers wieder erreichbar. Adin Ross kündigte zudem an, es würde am 31. März 2025 einen Rückkehr-Stream auf Twitch geben, die genaue Uhrzeit gab er allerdings noch nicht bekannt.

Momentan sind die Follower vom Twitch-Kanal von Adin Ross jedoch nur bei ungefähr 67.000. Das ist aber wohl ein Bug, den der Support von Twitch zeitnah fixen dürfte.

Obwohl Adin Ross zu Twitch zurückkehrt, gilt er immer noch als eher kontroverser Streamer. Durch dieses Image gelang es einem Betrüger, Menschen mit einem Trick hinters Licht zu führen, indem er sich als Adin Ross ausgab: Ein Betrüger bringt gerade junge Menschen dazu, ihre PS5 und Fernseher zu zertrümmern