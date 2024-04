Ein Betrüger bringt gerade junge Menschen dazu, ihre PS5 und Fernseher zu zertrümmern

Warum funktioniert das? Der echte Adin Ross macht oft Streams, in denen er zufällige Zuschauer dazu auffordert, Stunts zu vollführen oder ihr Eigentum zu zerstören, und ihnen dafür eine Belohnung verspricht. Der hier gefälschte Auftritt des Streamers passt daher sehr gut in das Bild, wie man es von Adin Ross kennt.

Und das ist anscheinend alles so täuschend echt, dass Leute darauf hereinfallen und wirklich ihre teure Hardware zerstören. Ein Opfer warf tatsächlich seine PS4 aus dem Fenster, nachdem man ihm eine PS5, einen neuen Fernseher und 500 US-Dollar versprochen hatte. Nur gab es dafür keine Belohnung, wie der Betroffene dann feststellen musste. Für die Erkenntnis ist es in dem Fall zu spät gewesen, die PS4 war auf jeden Fall hinüber.

In den Videos kombiniert der Betrüger altes Stream-Material und nutzt eine KI-Stimmenmodulation, um einen ausreichend überzeugenden, aber falschen Adin Ross zu schaffen. Er ködert die Zuschauer anschließend damit, in denen er den Leuten eine Belohnung verspricht, wenn sie ihre PS5, ihren TV oder andere Geräte zerstören würden. Als Belohnung wird dann eine neue Konsole oder 500 US-Dollar versprochen.

