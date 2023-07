11 Millionen lesen, dass ein 22-jähriger Gaming-Streamer 180 Millionen $ verliert: Twitter muss einschreiten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tom Holland wurde in Avengers: Endgame gesagt, er sei auf einer Hochzeit – War in Wirklichkeit eine Beerdigung

Das könnte an einem Konflikt mit seinem „Mentor“ Andrew Tate liege n, mit dem er in Streit geraten war: Tate hat ihn dafür kritisiert, Drogen zu nehmen und engstirnige, falsche Ansichten in Bezug auf LGBTQ+ zu verbreiten.

Insert

You are going to send email to