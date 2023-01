Twitch-Streamer schätzt, wie viel ein „normaler“ Mensch verdient – Alle regen sich auf

Der Content Creator Adin Ross (22) gab in einem Stream auf Twitch seine Schätzung des durchschnittlichen Einkommens in den USA zum besten. Dabei lag er jedoch komplett daneben, selbst sein Kumpel war fassungslos.

Wer ist der Streamer? Adin Ross gehört zu den meistgesehen Streamern auf Twitch. Bekannt wurde er mit Inhalten zu NBA 2K, GTA 5 und Glücksspiel-Streams. In der Vergangenheit fiel er immer wieder durch kontroverse Äußerungen auf, im April 2022 schien er sogar permanent von Twitch gesperrt zu werden.

Seit Juni ist Adin Ross aber wieder auf Twitch unterwegs. In seinen Streams empfängt er oft Gäste, so auch Anfang Januar, als er mit einem anderen Streamer NBA 2K21 zocken wollte. Dabei setzte er sich jedoch mit einer Schätzung zum durchschnittlichen Einkommen der Amerikaner ordentlich in die Nesseln.

Streamer kann nicht glauben, wie wenig Normalos verdienen

Was war das für eine Schätzung? Adin Ross und sein Kumpel sprachen gerade über Finanzen, als der Streamer zu einer größeren Erklärung ausholte. Als Grundlage für sein Argument wollte er von einem durchschnittlichen Amerikaner ausgehen: “Ok, das durchschnittliche Einkommen ist was, 100.000 Dollar?”

Sein Gast verzog erstmal vielsagend das Gesicht, wandte sich dann an die Zuschauer: “Habt ihr das gerade gehört?”

Adin Ross konnte die Aufregung gar nicht nachvollziehen, fragte, was los sei. Sein Kumpel klärte ihn daraufhin auf: Das durchschnittliche Einkommen läge er bei 20–30.000 US-Dollar, vielleicht 40.000.

Wie reagiert Adin Ross auf die Korrektur? Mit Unglauben. Seinen Gast wies er erstmal an, still zu sein, das könne doch nicht stimmen. Er erhoffte sich wohl Unterstützung von seinem Chat: “Wie viel verdient ein menschliches Wesen?”

Offenbar kann sich der Streamer gar nicht vorstellen, wie ein Mensch mit so wenig Geld auskommen soll.

Ein Clip des Gesprächs wurde vom US-Magazin Dexerto auf Twitter geteilt und erhielt dort über 12 Millionen Aufrufe. In den Kommentaren wird die Aussage von Adin Ross hitzig diskutiert.

Kopfschütteln über abgehobenen Streamer

Was sagen die Leute? Die sind ziemlich schockiert davon, wie weit der Streamer von der Realität der meisten Menschen entfernt ist. Tatsächlich lag das durchschnittliche Einkommen in den USA laut dem Statistischen Bundesamt für das Jahr 2021 bei ungefähr 58.000 $, umgerechnet knapp 54.000 € (via bls.gov).

Adin Ross schätzte also fast das Doppelte. “Wie kann man so realitätsfern sein?”, fragt ein Twitter-Nutzer. Andere merken an, dass der Großteil des Einkommens für Rechnungen draufgeht (via Twitter), in der Realität bleibt den Menschen also oft noch weniger zum Leben.

In den Kommentaren entsteht auch eine Diskussion darüber, was eigentlich echte Arbeit ausmacht. So schreibt ein Nutzer, Adin Ross hätte doch nicht einen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet.

Andere sind der Ansicht, der Streamer habe hart gearbeitet, um da zu sein, wo er ist – die Arbeit als Content Creator sei nicht weniger wert als ein traditioneller Job. Er sei einfach mit Casino-Streams reich geworden, merkt ein weiterer Twitter-Nutzer an (via Twitter).

Tatsächlich hatte Adin Ross im März versehentlich gezeigt, wie viel ihm das umstrittene Online-Casino Stake für seine Zusammenarbeit zahlte: umgerechnet waren das 92.500 € in der Crypto-Wärung Ethereum – wöchentlich (via gamerant).

Stake wurde mit den neuen Glücksspiel-Richtlinien, die Twitch im Herbst 2022 einführte, von der Streaming-Plattform verbannt. Auch einige deutsche Streamer waren mit dem Online-Casino verbandelt. Die müssen jetzt sehen, wo sie bleiben und orientieren sich dabei am amerikanischen Vorbild.

