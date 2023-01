Die größte Streamerin auf Twitch investiert Millionen Dollar in Amazon – Begründet das mit Kommunismus

Die 29-jährige Kaitlyn Siragusa hat sich als Amouanth als meistgesehene Streamerin auf Twitch etabliert und macht zudem Millionen auf der Bezahl-Plattform OnlyFans. Ihre Einnahmen investiert sie geschickt und hat sich damit einen Ruf als clevere Geschäftsfrau aufgebaut. Auf Twitter zeigte sie nun ihr neuestes Investment.

Amouranth ist die meistgesehene Streamerin auf Twitch. Im Novermber 2022 war sie als einzige Frau in den Top 100 der Plattform vertreten. Die meisten Zuschauer verbinden mit ihr wohl hauptsächlich leicht-bekleidete Streams und Mikrofon-Abschlecken, doch hinter Amouranth steckt mehr, als man auf den ersten Blick meinen könnte.

Denn Amouranth präsentiert sich als hart-arbeitende Geschäftsfrau, die ihre Gewinne langfristig investiert – etwa in Tankstellen und die Einzelhandels-Kette 7-Eleven. Auf Twitter teilte Amouranth nun ihr neuestes Investment: Aktien des Online-Versandhändlers Amazon.

Amouranth auf den Spuren von Karl Marx

Was hat Amouranth gekauft? Wie Amouranth am 30. Dezember auf ihrem persönlichen Twitter-Account mitteilte, hat sie 23.600 Amazon-Aktien für knapp 2 Millionen US-Dollar gekauft. Amazon ist ein riesiges, global agierendes Unternehmen, womit das eine ziemlich sichere Anlage ist.

An dem Investment ist jedoch etwas anderes interessant: Twitch gehört seit 2014 zu Amazon. Auch, wenn die Streaming-Plattform nur ein relativ kleiner Teil des Unternehmens ist, hat Amouranth somit in die Plattform investiert, auf der sie zumindest einen Teil ihrer Brötchen verdient.

Dabei hätte ihre Karriere nach einem Bann 2019 schon zu Ende sein können – es war jedoch das Gegenteil der Fall.

Wie begründet Amouranth den Kauf? Die Streamerin schrieb auf Twitter: “To own the means of production”. Das habe ihr der Polit-Streamer HasanAbi beigebracht. Der gilt als moralische Instanz auf Twitch und verordnet sich politisch weit links.

Der englische Satz stammt aus dem kommunistischen Werk “Das Kapital” von Karl Marx, in dem es heißt, ein Arbeiter müsse seine Arbeitskraft verkaufen, da er keine Produktionsmittel besitze. “Seize the Means of Production”, also die Kontrolle über die Produktionsmittel an sich zu reißen, ist aber auch ein beliebtes Meme (via knowyourmeme).

Den Tweet haben wir euch hier eingebunden:

Wie kommt der Tweet an? Neben der Frage, wie kommunistisch es ist, sich Aktien eines überaus kapitalistischen Unternehmens zu kaufen, beschäftigt die Fans von Amouranth vor allem eines: Die Vorstellung, dass größere Streamer über Aktien ein Mitspracherecht auf Twitch bekommen könnten.

Bei einem Unternehmen wie Amazon, das mehrere Milliarden US-Dollar wert ist, ist Amouranth mit ihrer Investition noch weit von einem Platz am Board of Directors entfernt, dennoch ist der Gedanke einer Plattform, die von Streamern mitgestaltet wird, interessant (via Twitter).

Amouranth will im kommenden Jahr nicht nur die Produktionsmittel an sich reißen, sie hat auch sonst große Pläne. Im Podcast “The CouRage and Nadeshot Show” der E-Sport-Organisation 100 Thieves sprach sie darüber, worauf sich ihre Fans 2023 freuen können.

