Twitch: 7,8 Millionen Menschen sehen eine sehr seltsame Interaktion zwischen xQc und Andrew Tate

Dann würden sicher auch die Frauen in seinem Leben aufhören, ihn rauszuschubsen. Das ist für die Anhänger von Fans nämlich die ultimative Sünde: Eine Frau hat in irgendeiner Form Macht über den Mann. Das ist praktisch widernatürlich und gilt es, unbedingt zu vermeiden.

Worum geht’s da eigentlich? Das ist ein bisschen kompliziert. Tate ist eine äußerst kontroverse Person, der in letzter Zeit in Rumänien in Untersuchungs-Haft saß, weil er im Verdacht stand, in Menschenhandel, Vergewaltigung und organisierte Kriminalität verwickelt zu sein. Er wurde von den Behörden geschnappt, nachdem er sich öffentlich mit Greta Thunberg gestritten hatte.

Das war der Austausch: xQc postete am 6. April: „Ich bin in letzter Zeit traurig. Das ist alles. Sonst nichts.“

