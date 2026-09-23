Diablo 4: Seelenscherben – Welche ist die beste und wie tausche ich sie?

Mit Season 15 kamen Seelenscherben zu Diablo 4, die euch mächtige Boni verleihen. Welche Varianten es gibt und wie ihr sie austauschen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das sind Seelenscherben: In Diablo 4 verleihen euch die Seelenscherben in Season 15 starke Boni von Diablo, Mephisto und Baal. Vor allem beim Leveln erweisen sich zwei von ihnen als enorme Hilfe.

Wir erklären euch, welche Seelenscherbe sich am meisten im Early-Game lohnt und welche im Mid- und Endgame glänzt – denn jede von ihnen bringt zusätzliche Bonuseffekte für spezifische Kriegsplan-Aktivitäten mit.

Die beste Seelenscherbe für jeden Content

Was ist die beste Seelenscherbe? Die beste Seelenscherbe ist die „Scherbe der Zerstörung“ von Baal. Das liegt vor allem an ihren Buffs für Aktivitäten, die euch schneller leveln lassen. In Season 15 gehört die Unterstadt zu den besten Inhalten zum Leveln und genau hier greift der Bonus von Baals Seelenscherbe.

Auf Rang 4 der Scherbe der Zerstörung erhaltet ihr 50 % mehr Erfahrungskugeln in der Unterstadt von Kurast. Erreicht ihr Rang 5, sichert ihr euch zudem einen Bonus für den Baum des Flüsterns, wodurch Geflüster-Aktivitäten deutlich häufiger ausgelöst werden.

Ihr levelt die Seelenscherben an dem Tisch von Deckard, indem ihr Wachende Albträume durchlauft.

Wachenden Albträume gibt es in drei verschiedenen Varianten:

Mehrstufige Dungeons; sind ab Qual-Stufe 10 als besonders herausfordernde „höchste Finaldungeons“ verfügbar

Normale Dungeons auf der Map beide Arten der „Wachende Albträume”-Dungeons erkennt ihr an dem saisonalen Blatt-Symbol

Events in der offenen Welt

Wann sollte ich wechseln? Ein Wechsel bietet sich an, wenn ihr später vor allem in der Grube und in Eskalations-Dungeons unterwegs seid. Hier profitiert ihr primär von den Boni der „Scherbe des Hasses“ von Mephisto. Bevorzugt ihr hingegen die Höllenhorden, lohnt sich die „Scherbe des Schreckens“ von Diablo.

Um eure Seelenscherbe auszutauschen, benötigt ihr allerdings einen speziellen Gegenstand.

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Seelenscherben wechseln – Das braucht ihr

Wie kann ich Seelenscherben tauschen? Ihr könnt eure Seelenscherben nicht einfach nach Belieben auswechseln. Ein Pop-up im Spiel warnt euch explizit davor und erklärt, dass ihr für eine Weile fest an das gewählte Große Übel gebunden seid. Um eine Seelenscherbe abzulegen und zu tauschen, benötigt ihr eine Scherbe des Terrors – einen einzigartigen Verbrauchsgegenstand.

Ihr erhaltet die Scherbe des Terrors vor allem in den Großen Wachenden Albträumen (Finaldungeons), in denen ihr auf hohen Qual-Stufen gegen die Großen Übel antretet.

Zusätzlich können sie aus den Belohnungstruhen der Kriegspläne sowie aus den Truhen der saisonalen Ansehensstufe droppen – in Season 15 ist dafür der Tisch von Deckard Cain in der Kaiserlichen Bibliothek in Kehjistan die Anlaufstelle.

Welche Mächte nutze ich? Neben den Haupt-Boni der Großen Übel schaltet ihr bis zu sieben ausrüstbare Mächte frei, die ihr über die saisonalen Ansehensstufen erhaltet. Dabei handelt es sich um passive Fertigkeiten, Schadens-Buffs oder Boni für bestimmte Drops. Da euch sieben Slots zur Verfügung stehen, könnt ihr schlichtweg alle Mächte ausrüsten.

Deckard Cain erklärt übrigens im Rahmen der saisonalen Quest-Reihe, warum ihr nicht gleich mehrere Scherben zeitgleich anlegen dürft: „Wählt eine Scherbe, doch nur eine. Mehrere davon zu tragen, wäre eine zu große Gefahr.“

Habt ihr schon Scherben des Terrors gefunden oder seid ihr noch fest an euer erstes Großes Übel gebunden? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren!

Die neuen Seelenscherben bescheren euch spürbare Buffs für bestimmte Kriegsplan-Inhalte. Mit den Kriegsplänen stellt ihr euch quasi euren Endgame-Content in Diablo 4 selbst zusammen. Die besten Skillungen für alle Trees zeigen wir euch hier.