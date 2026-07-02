Mit den Kriegsplänen stellt ihr euch euren Endgame-Content in Diablo 4 selbst zusammen. Die besten Skillungen für alle Trees zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Die Kriegspläne sind quasi eine Playlist für eure Endgame-Inhalte in Diablo 4. Ihr wählt selbst aus, welche Aktivitäten ihr angehen wollt, um Belohnungen einzusacken. Gefallen euch die Optionen nicht, dürft ihr sie so oft rerollen, wie ihr Zeichen von El’druin habt. Ihr könnt maximal drei besitzen und verdient sie euch durch den Abschluss von Kriegsplänen.

Wie sollte ich die Kriegsplan-Bäume skillen? Das hängt vor allem davon ab, was euch bei den jeweiligen Aktivitäten am wichtigsten ist. Nachfolgend zeigen wir euch Skillungen, die wir allgemein empfehlen können. Dabei fließen sowohl unsere eigenen Erfahrungen als auch die Tipps verschiedener Diablo-Experten wie wudijo auf YouTube ein.

Mit unserem Inhaltsverzeichnis gelangt ihr flott zu einzelnen Kategorien:

Die Kriegspläne sind ein exklusiver Teil der zweiten Erweiterung „Lord of Hatred“:

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Kriegspläne: Die beste Skillung für den Flüsternden Baum

Beste Skillung für den Flüsternden Baum Grausige Rache Kolossaler Feind Baum des Überflusses Flüsternde Erkenntnis Gunst des Chaos Glänzende Gunst Boshafte Invasion

Der Flüsternde Baum ist keine eigene Aktivität in den Kriegsplänen. Ihr erledigt die Aufgaben quasi nebenbei und werdet mit Loot belohnt, den ihr weiter anpassen könnt.

Wir empfehlen vor allem die mittleren Pfade, da ihr dadurch individuell entscheiden könnt, welche Belohnungen ihr erhalten wollt – etwa mehr Mats, mehr Chaossammlungen oder mehr XP. Am Ende solltet ihr die Chance skillen, dass Flüstertruhen einen Prächtigen Funken enthalten. Den mittleren Pfad könnt ihr je nach Bedarf immer wieder variieren.

Über den rechten Pfad schaltet ihr Geflüsterhinterhalte frei, bei denen euch Gegner und sogar Bosse angreifen. Erledigt ihr sie, winken weitere Chaossammlungen mit oft starkem Loot.

Kriegspläne: Die beste Skillung für Alptraumdungeons

Beste Skillung für Alptraumdungeons Goblinbeute Horadrischer Jäger Gier ist gut Grauenvolle Wiederkehr Wiederkehrender Alptraum Abzweigende Pfade Erwachte Beute/Geheimkarten

Für die Alptraumdungeons empfiehlt sich der rechte Pfad, da er euch eine erhöhte oder sogar garantierte Chance auf seltene Ereignisse und Schatzgoblins in den Dungeons gewährt. So kommt ihr noch leichter an starken Loot.

Der mittlere Pfad lohnt sich ebenfalls, da ihr dort Eskalationssiegel und Zugang zu horadrischen Portalen erhaltet. Das bringt massig Loot und vor allem wichtige Materialien.

Euren 7. Skill-Punkt investiert ihr wahlweise in den linken Pfad für noch mehr Loot oder packt ihn zu den Schatzgoblins.

Empfohlene Kriegsplan-Skillung für den Flüsternden Baum und Alptraumdungeons.

Kriegspläne: Die beste Skillung für die Höllenflut

Beste Skillung für die Höllenflut Höllenschlund Winden und Fäulnis Elendes Ungeziefer Untergang der Grausamen Befleckte Schreine Verhasster Gegner Brüder im Fleische/Infernaler Ritus/Nachtangst

Die Höllenflut ist perfekt, um gleichzeitig zu leveln und zu looten. Hier empfehlen wir eine Mischung aus allen drei Pfaden, um das Beste herauszuholen.

Der mittlere Pfad macht die Höllenwyrm-Events noch lohnenswerter, da sie Maden, Chaosportale und Blutsucher spawnen lassen. Die Punkte im rechten Pfad lassen Maden und mehr Herolde spawnen, was euch wiederum mehr Anomale Glut gewährt.

Der linke Pfad sorgt dafür, dass eure Bedrohungsstufe schneller steigt, was wiederum für eine höhere Gegner-Dichte sorgt. Höllenwyrmer spawnen etwa, wenn eure Bedrohung mindestens halb gefüllt ist. Außerdem könnt ihr aussuchen, ob euch Schlächter und mehr Höllenblüter angreifen und was sie droppen.

Kriegspläne: Die beste Skillung für Die Unterstadt

Beste Skillung für Die Unterstadt Endloser Schwarm Bedauernswerte Seelen Schmutz der Gosse Letzter Atemzug Tandtag Jadene Erkenntnis Fein abgestimmt/Kriegsgötzen

Für die Unterstadt lohnt sich besonders der linke Pfad aufgrund des Portal-Streichbolds. Spawnen sie, winken Extra-Belohnungen. Dies lässt sich mit dem mittleren Pfad kombinieren, denn dort spawnt ein Cabochon-Händler, der euch Runen und Edelsteine gegen Gold verkauft, nachdem ihr den Streichbold erledigt habt.

Übrige Skill-Punkte investiert ihr entweder in den rechten Pfad für mehr XP und stärkere Monster als Herausforderung – oder ihr steckt sie alternativ in den mittleren Pfad.

Empfohlene Kriegsplan-Skillung für die Höllenfluten und Die Unterstadt.

Kriegspläne: Die beste Skillung für Unterschlupf-Bosse

Beste Skillung für Unterschlupf-Bosse Grigoires Schachzug Aus der Kälte Hund von Astaroth Zwei und zwei Großer Erzfeind Runenunterschlupf Unterschlupf der Fülle

Hier bietet sich eine Mischung an, um zufällige Boss-Events auszulösen und Loot abzustauben. Setzt eure Punkte so, dass Grigoires Ritter in der Höllenflut sowie die Bestie im Eis und das Amalgam des Zorns in Alptraumdungeons spawnen können.

Der mittlere Pfad ist ideal, um Portale zu öffnen und dort gegen zwei Unterschlupf-Bosse gleichzeitig zu kämpfen. Der linke Pfad gewährt euch zudem eine zusätzliche Horttruhe, wenn ihr einen Unterschlupf-Boss (außer Belial) besiegt.

Kriegspläne: Die beste Skillung für die Höllenhorden

Beste Skillung für die Höllenhorden Erhabener Rat Ratstruhen Höllenhort Methode und Wahnsinn Drohendes Unheil Der Schwarze Pakt In Flammen geschmiedet/Makelloser Fund/Totales Chaos/Gelöbnis des Chaos

Die Höllenhorden gehören zu den eher unbeliebten Kriegsplan-Inhalten. Sie dauern oft lang und die Belohnungen sind – selbst mit den richtigen Perks – stark vom Zufall abhängig.

Wollt oder „müsst“ ihr die Aktivität durchlaufen, empfehlen wir eine Mischung aus dem linken und mittleren Pfad. Der linke Pfad gewährt euch mehr Loot und eine Talisman-Truhe. Mit dem mittleren Pfad beeinflusst ihr eure Gaben und Wellen.

Empfohlene Kriegsplan-Skillung für die Unterschlupf-Bosse und die Höllenhorden.

Kriegspläne: Die beste Skillung für Die Grube

Beste Skillung für Die Grube Chorons Segen Chorons Hast Verdammte Diebe Herz aus Stein Grubenschlächter Chorons Gunst Chorons Seele

Für die Grube fahrt ihr mit einer Mischung aus dem mittleren und linken Pfad am besten. So levelt ihr eure Glyphen deutlich schneller und kommt zügiger durch die einzelnen Runs.

Empfohlene Kriegsplan-Skillung für Die Grube.

Beachtet dabei, dass die Skillung eurer Kriegspläne kein starres Konstrukt ist, das bis zum Ende der Season so bleiben muss. Je nachdem, worauf ihr gerade euren Fokus legt, könnt ihr die Bäume jederzeit wieder umskillen.

Welche Pfade sind für euch in Season 14 absolute Pflicht? Habt ihr eine Kombination in den Kategorien gefunden, die sich als echter Geheimtipp entpuppt hat? Schreibt uns eure besten Skill-Strategien gerne in die Kommentare!

Auf den ersten Blick wirken alle Aktivitäten irgendwie nützlich. Wenn ihr aber erfahren wollt, wo ihr in möglichst wenig Zeit das Maximum herausholen könnt, werft gerne einen Blick in unser Ranking für den Kriegsplan-Content in Diablo 4. Dort bewerten wir alle Inhalte nach ihrer Zugänglichkeit, der Dauer und den Belohnungen, die euch erwarten.