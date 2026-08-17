Pokémon GO: Der Dyna-Montag gönnt euch heute viele XL-Sonderbonbons – So erhaltet ihr sie ganz einfach

In Pokémon GO steigt der Dynamax-Montag mit Karpador. Das Monster solltet ihr unbedingt herausfordern und besiegen!

Wann läuft der Dynamax-Montag? Heute, am 17. August 2026, trefft ihr fast den ganzen Tag über auf Karpador in Dynamax-Kämpfen. Der Dyna-Montag läuft bis 21:00 Uhr.

Warum sollte ich den Kampf machen? Der Fisch gilt als Inbegriff der Nutzlosigkeit, trägt diesen Namen im Grunde aber zu Unrecht.

Zum einen entwickelt sich Karpador in Garados, ein sehr starkes Pokémon. Auch seine Dynamax-Variante ist nützlich, wenn euch noch gute Wasser-Angreifer fehlen.

Zum anderen bringt euch der erfolgreiche Kampf gegen Karpador heute jedes Mal ein XL-Sonderbonbon!

Das Schöne: Da Karpador nur Dynamax-Level 1 ist, sollte euch der Kampf leichtfallen. Das XL-Sonderbonbon ist für den Aufwand eine fantastische Belohnung.

Video starten Pokémon GO: Über 800 Trainer kämpfen in Gigadynamax-Kampf Autoplay

So einfach erhaltet ihr heute XL-Sonderbonbons in Pokémon GO

Was ist ein XL-Sonderbonbon? Mit XL-Bonbons könnt ihr ein Pokémon über Level 40 hinweg verstärken. Sie sind nicht einfach zu bekommen, gerade für legendäre Pokémon erfordern sie sehr viel Aufwand. Ein XL-Sonderbonbon hingegen lässt sich bei jedem Pokémon einfach einsetzen.

Wie erhalte ich heute XL-Sonderbonbons? Jeder erfolgreiche Kampf vor Ort gegen Dyna Karpador bringt euch ein XL-Sonderbonbon.

Wichtig: Ihr müsst vor Ort sein. Ein Fernkampf-Pass bringt euch kein XL-Sonderbonbon.

Wie viele XL-Sonderbonbons kann ich sammeln? Das hängt von der Menge der Dyna-Kämpfe ab, die ihr durchführen könnt – bedingt durch die Menge eurer Dyna-Partikel.

Wie besiege ich Karpador? Das sollte kein Problem sein, wenn ihr Pflanzen- oder Elektro-Angreifer nutzt. Optionen sind beispielsweise Dyna-Bisaflor, -Elevoltek, -Zapdos oder – dann wird’s ganz einfach – Gigadynamax-Pokémon vom richtigen Typ.

Auch mit schwächeren Pokémon dieser Typen solltet ihr eigentlich keine Probleme mit Karpador bekommen.

In Pokémon GO ist der Dyna-Montag mittlerweile ein etablierter Termin. Allerdings hat dieser Monat alle möglichen Termine zu bieten, die euch interessante Boni oder Pokémon bringen. Welche das sind? Das zeigen wir euch wie gewohnt in unserer Übersicht auf. Die findet ihr hier: Alle Events in Pokémon GO im August 2026.