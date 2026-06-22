XL-Sonderbonbons sind heute in Pokémon GO fast geschenkt – nutzt die Gelegenheit

Die XL-Variante der Sonderbonbons sind in Pokémon GO rar gesät. Daher solltet ihr aktuell die Chance nutzen, und sie euch vergleichsweise einfach holen.

Was ist das für ein Item? Sonderbonbons sind ein Item in Pokémon GO, das ihr zu Bonbons jedes beliebigen Monsters, das ihr bereits gefangen habt, umtauschen könnt. Entsprechend könnt ihr die XL-Variante des Items in XL-Bonbons eines beliebigen Monsters umwandeln.

Die XL-Bonbons sind vergleichsweise sehr selten und schwer im Spiel zu ergattern. Heute gibt es jedoch eine sehr gute Gelegenheit für euch, einige zu erhalten – wenn ihr fleißig seid.

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Kurze Kämpfe, gute Belohnung

Wie erhalte ich die Bonbons? Jeden Montag findet in Pokémon GO der Dyna-Montag statt. Dabei gibt es ein Dyna-Monster, das in der Zeit von 6:00 bis 21:00 Uhr an vielen Kraftquellen darauf wartet, von euch besiegt zu werden.

Am 22. Juni 2026 sowie in den Tagen danach wartet Hoothoot in Kraftquellen auf euch. Das Monster ist vergleichsweise ziemlich schwach sowie einfach und schnell zu besiegen. Außerhalb des Dyna-Montags erscheint es zwar auch, jedoch wesentlich seltener als am Montag.

Seit einer Änderung in dieser Saison erhaltet ihr, wenn ihr Dyna-Kämpfe vor Ort absolviert, ein XL-Sonderbonbon dafür als zusätzliche Belohnung.

Daher lohnt es sich, loszuziehen und Dyna-Kämpfe gegen Hoothoot zu bestreiten. Ihr könnt das Monster schnell besiegen, die Belohnungen einsammeln und dann zur nächsten Kraftquelle ziehen. Das kann für einige zusätzliche XL-Sonderbonbons in eurem Itembeutel sorgen.

Welche Monster eignen sich zum Kampf? Wollt ihr den Kampf besonders schnell erledigen, dann solltet ihr versuchen, ein Monster einzusetzen, mit dem ihr Hoothoot besiegen könnt, bevor die Dyna-Phase im Kampf startet. Dadurch geht der Kampf noch ein gutes Stück schneller und ihr könnt früher zum nächsten Dyna-Raid starten.

Laut eines Beitrags auf Reddit eignet sich hier besonders gut Simsala mit den Attacken Psychoklinge sowie Seher. Besitzt ihr ein Zamazenta in der Form König des Schildes, dann könnt ihr auch auf das Monster setzen.

Werdet ihr losziehen und einige Bonbons farmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur die Dyna-Montage sind aktuell eine gute Möglichkeit, um an die seltenen Bonbons zu gelangen: In Pokémon GO könnt ihr jetzt XL Sonderbonbons so einfach wie nie farmen – so geht’s