In Pokémon GO könnt ihr XL Sonderbonbons so einfach wie nie farmen – so geht’s

In der aktuellen Season in Pokémon GO kommt ihr viel einfacher an die begehrten Sonderbonbons XL. MeinMMO zeigt euch, wie ihr sie erhaltet.

Was ist das für ein Item? Wenn ihr eure Monster von Level 40 auf 50 bringen wollt, dann benötigt ihr hierfür XL Bonbons des jeweiligen Monsters. Stattdessen könnt ihr jedoch auch die Sonderbonbons XL nutzen, um diese zu XL Bonbons des Pokémon umzuwandeln.

So gut die XL-Variante der Sonderbonbons auch ist, so selten ist sie auch. Daher passt es gut, dass ihr sie in der aktuellen Season leichter erhalten könnt, als ihr es gewohnt seid.

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Viele Raids, viele Bonbons

Wie funktioniert das? Vor kurzem wurden Änderungen für die aktuelle Season angekündigt. Neben der Rückkehr der Rampenlicht-Stunden wurde auch eine Änderung angekündigt, die den Montag sowie den Mittwoch betreffen.

Während der Montag ganz im Zeichen der Dyna-Raids steht, findet jeden Mittwoch eine Raid-Stunde statt. Und genau bei diesen beiden Events könnt ihr nun ordentlich Sonderbonbons XL farmen.

Dafür müsst ihr nichts weiter tun, als die Raids vor Ort zu absolvieren, anstatt aus der Ferne mit einem Fern-Raid-Pass beizutreten. Während ihr in der Raid-Stunde am Mittwoch nur jeweils eine Stunde dafür Zeit habt und hier immer vergleichsweise starke 5-Sterne-Raids zu absolvieren sind, sieht das am Montag anders aus.

Hier können mitunter recht schwache Monster in den Dyna-Raids auf euch warten, die ihr problemlos alleine besiegen könnt. Außerdem habt ihr hier weit mehr als nur eine Stunde Zeit, um Dyna-Raids zu absolvieren. Daher bietet sich vor allem der Montag in der aktuellen Season an, wenn ihr XL-Sonderbonbons farmen wollt, um eure hochgelevelten Monster noch stärker zu machen.

Wie lange gibt es die Boni? Bisher wurde nur angekündigt, dass die Boni in der aktuellen Season aktiv sind. Diese läuft noch bis zum 8. September 2026. Ob es die Boni in der darauffolgenden Season noch gibt, ist bisher nicht bekannt. Ihr habt aber aktuell noch viel Zeit, um ordentlich XL-Sonderbonbons zu sammeln.

Werdet ihr die Season nutzen, um XL-Bonbons zu sammeln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Monster ihr dafür in den nächsten Wochen besiegen müsst, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.