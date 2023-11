Macher von Blade & Soul stellen 3 neue Spiele vor, haben so gar nichts mit dem riesigen MMORPG gemein

Im Rahmen der G-Star 2023 hat NCSoft (Aion, Blade & Soul) neue Titel vorgestellt. Uns erwartet neben Realtime-Strategie und Adventure ein Multiplayer-Shooter mit einer Open World und Sci-Fi-Elementen.

NCSoft ist unter anderem durch Aion und Blade & Soul bekannt, aber auch durch das kommende MMORPG Throne and Liberty, das Anfang 2024 auf Steam erscheinen soll.

Die neuen Titel, die das Studio auf dem Event präsentiert hat, haben jedoch gar nichts mit dem MMORPG Blade & Soul gemein, das zu den besten Free2Play-Asia-MMORPGs auf dem Markt gehört.

Auf der G-Star (vergleichbar mit der gamescom), die vom 16. bis zum 19. November in Busan, Korea stattfindet, hat NCSoft seine kommenden Projekte vorgestellt. Geplant sind unter anderem der Open-World-Shooter Project LLL, das Realtime-Strategiespiel Project G und ein interaktives Adventure-Spiel mit dem Titel Project M. Wir stellen euch die Spiele inklusive Trailer vor.

Project LLL

Project LLL ist ein Open-World-MMO-Shooter, der die Spielerinnen und Spieler zu epischen Schlachten in einer weiten und dynamischen Umgebung einlädt. Dabei bewegt ihr euch in der Third-Person-Perspektive frei durch die offene Welt, in der sich auch andere Spieler befinden.

Laut NCSoft wird das Überleben zu einer „immersiven und differenzierten Erfahrung“. Die Welt sei realistisch aufgebaut, man könne den Wechsel des Wetters spüren.

Project G

Bei Project G handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das riesige Schlachtfelder bieten soll, auf denen die Spieler ihr Arsenal an Einheiten und ihre Heimatbasis ausbauen können. Die Waffen und Objekte sollen den strategischen und taktischen Spaß in einer dreidimensionalen Welt verstärken.

Eine Vielzahl an einzigartigen Charakteren und ein Kommando- und Kontrollsystem soll den Spaß an den großen Schlachten erhöhen.

Project M

Project M ist ein interaktives Abenteuerspiel mit koreanischem Hintergrund. Verschiedene Entscheidungen, die die Spielerinnen und Spieler treffen, sollen dabei die Welt dynamisch verändern und dadurch ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen.

NCSoft möchte mit Project M durch eine Vielzahl von Erkundungen, Interaktivität und Action ein Spiel erschaffen, in dem „Erzählung und Spiel organisch miteinander verbunden sind.“

Release-Termine stehen bisher nicht fest. Project G befinde sich derzeit in der Entwicklung für PC und mobile Plattformen. Project M sei hingegen für Konsolen und PC konzipiert.

Auch was Throne and Liberty betrifft, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Während das MMORPG bei uns voraussichtlich Anfang 2024 erscheint, steht der Release in Korea jedoch schon Anfang Dezember an.

Um den nahenden Launch zu feiern, hat NCSoft einen neuen Trailer veröffentlicht: Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt die Klassen und einen gigantischen Boss