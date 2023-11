Sony schließt Partnerschaft mit einer der größten MMO-Firmen der Welt: Kommt bald das Horizon-MMORPG für PS5?

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Momentan arbeitet NCSoft am kommenden MMORPG Throne and Liberty, das erst kürzlich erste Informationen zu seinem Ingame-Shop verriet.

Sony und das Entwicklerteam von Guerrilla waren schon immer daran interessiert, einen Koop-Modus in die Horizon-Welt einzubauen. Doch weder Horizon: Zero Dawn noch Horizon: Forbidden West hatten einen Mehrspieler-Modus spendiert bekommen.

Was für Spiele könnten kommen? Schon im letzten Jahr kam das Gerücht auf , dass Sony und NCSoft an einem MMORPG im Horizon-Universum arbeiten. Das Spiel soll sich bei dem Team in der Entwicklung befinden, das für Lineage verantwortlich ist.

Im Zuge der Ankündigung wurden keine speziellen Spiele genannt, die durch die Zusammenarbeit in der Entwicklung sind. CEO Jim Ryan gab lediglich an, dass durch die Zusammenarbeit mit NCSoft die Fangemeinde über die PlayStation-Konsole hinaus erweitert werden soll.

Was steckt hinter der Partnerschaft? Im Zuge der Partnerschaft werden NCSoft und Sony „in diversen globalen Businessfeldern kooperieren“, wie es in einem offiziellen Statement heißt. Darunter fällt auch der Mobile-Bereich.

Die beiden CEOs der Unternehmen – Jim Ryan von Sony Interactive Entertainment und Taekjin Kim von NCSoft – haben sich zu einer Unterzeichnung der „strategischen Partnerschaft“ getroffen. Das befeuert die Gerüchte zu einem MMORPG, das in der Welt von Horizon: Zero Dawn und Horizon: Forbidden West spielen soll.

