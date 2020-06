In Call of Duty: Warzone ist eine neue Mission für Geheimdaten („Intel“) am Start, die euch wieder mit massig Erfahrungspunkten und einer geheimen Story belohnt. MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Intel-Mission „Jagd auf den Feind“ für Woche 2 von Season 4 löst.

Was sind Intel-Missionen? Die neuen Intel-Missionen sind zusammen mit Season 4 für Modern Warfare und Warzone am 11. Juni erschienen. Es handelt sich dabei um sieben Aufgaben, die ihr der Reihe nach erledigen müsst, um euch insgesamt 37.500 Erfahrungspunkte abzugreifen.

Die Missionen könnt ihr starten, indem ihr im Warzone-Menü auf den Reiter „Herausforderungen“ und dort bei „Missionen“ auf „Geheimdaten“ navigiert.

Seit dem Playlist-Update vom Dienstag, den 23. Juni, ist die Intel-Mission für Woche 2 verfügbar mit dem Namen „Jagd auf den Feind“. Die Mission leitet die Jagd auf den legendären Terroristen Zakhaev ein. Die einzelnen Schritte erklären wir euch hier.

So löst ihr die 7 Schritte der neuen Itel-Mission in CoD Warzone

Tipp: Ihr könnt pro Runde nur einen Schritt erledigen, braucht also mindestens 7 Runden für die Herausforderungen. Wenn es euch nur um den Abschluss geht, wird es wohl das Effektivste sein, solo bzw. ohne Team-Auffüllung zu spielen, die Daten zu sammeln und direkt eine neue Runde zu starten.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für das Abschließen müsst ihr zunächst das Bild anschauen, das Ghost euch geschickt hat. Macht das am besten direkt im Missions-Bildschirm, indem ihr die entsprechende angezeigte Taste (auf dem PC) bzw. den Button (auf PS4 und Xbox One) drückt.

Ihr seht dann ein Bild von einem Schwimmbad. Das Bild zeigt das Hallenbad etwas südlich von Storage Town. Begebt euch in einem Match am besten direkt dorthin und betretet das Hallenbad über die zerstörte Wand. Durch eine Tür an der Rückwand erreicht ihr über eine Treppe den oberen Gang. Dort auf einem zerstörten Spind liegt die Münze, mit der ihr nur noch interagieren müsst.

2. Die Abhörabteilung wurde aus dem militärischen Westflügel abgezogen …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch erneut die Geheimdaten an. Ihr findet dort einen Zettel, auf dem steht: „Zakhaev is behind this. Need to know how. SIGINT relayed from ARM-4 military wing – West Airport tarmac. Start there.“

Der Hinweis führt euch zum Flughafen. Dort findet ihr ein zerstörtes Flugzeug mit einem Gebäude in L-Form direkt daneben. Geht in dieses Gebäude und interagiert mit dem Laptop auf dem Schreibtisch.

3. Die Kommunikationsstörung konnte zum westlichen Bunker zurückverfolgt werden …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Das Bild zeigt einen der Bunker in Warzone, genauer Bunker 3. Den findet ihr im Westen der Karte. Den genauen Fundort aller Bunker in CoD Warzone könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Betretet die Tür ganz rechts und begebt euch bis ganz nach unten im Bunker. Dort findet ihr einen weiteren Laptop auf einem Schreibtisch, der in der linken hinteren Ecke steht. Interagiert mit dem Laptop und die Aufgabe ist gelöst.

4. Ein feindlicher Laptop könnte Informationen bereithalten …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für diese Aufgabe erhaltet ihr den Hinweis, dass ihr einen „solid perk“ zum Hacken benötigt. Das ist eine wichtige Info, denn ihr müsst zum Abschließen der Herausforderung den Perk „Kundschafter“ ausgerüstet haben. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

Bastelt euch ein Loadout und spielt so lange Battle Royale, bis ihr euch ein Loadout kaufen könnt oder eines findet. Rüstet das dann aus.

Oder spielt stattdessen mit einem entsprechenden Loadout den Modus Blutgeld oder Beutegeld, der seit dem Playlist-Update wieder verfügbar ist.

Dür diese Aufgabe braucht ihr den „Kundschafter“-Perk.

Wir empfehlen den Blut-/Beutegeld-Modus, da ihr hier direkt mit einem Loadout starten könnt und eine höhere Chance habt, die Aufgabe abzuschließen.

Für die Herausforderung selbst müsst ihr aber in denselben Bunker und zur selben Position wie bei Schritt 3. Hackt den Laptop, indem ihr mit ihm interagiert, und ihr habt die Aufgabe abgeschlossen.

5. Downtown hat ein Treffen stattgefunden …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Der Hinweis zeigt euch ein Bild vom nordöstlichen Komplex von Downtown. Begebt euch dorthin und betretet ein Haus im nördlichen Teil des Komplexes.

Dort findet ihr einen Kreis aus Klappstühlen sowie ein Whiteboard. An dieser weißen Tafel hängt eine Notiz, die ihr einsammeln müsst und auf der Steht: „Train – 19:30 Express“. Die Aufgabe ist damit abgeschlossen.

6. Der Feind will einen Zug erwischen …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die Notiz gibt euch den Hinweis, dass ihr einen Zug finden sollt. Begebt euch also zum Bahnhof („Train Station“). Hier gibt es offenbar mehrere Fundorte, an denen ihr die Information sammeln könnt.

Wichtig ist, dass ihr eine Schalttafel findet, auf der Zeiten und Züge eingetragen sind, etwa im Hauptgebäude. Direkt unter den Schalttafeln könnt ihr mit der Information interagieren und habt damit alle Aufgaben gelöst, die ihr in Warzone selbst erledigen könnt.

7. Bringen Sie den Status des Expresszugs von 19:30 in Erfahrung

Belohnung: 10.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzte Aufgabe ist nicht wirklich eine Aufgabe. Ihr könnt mit den Daten interagieren, die ihr im Menü findet, und seht dort ein Bild von der Schalttafel, die ihr zuvor im Spiel entdeckt habt.

Wenn ihr euch die einzelnen Schritte in bewegten Bildern ansehen wollt, haben wir hier für euch das Video vom deutschen YouTuber TarKoffeL eingebunden:

Für die nächste Woche wird es offenbar wichtig, einen Zug auf der Karte zu finden. Ein Leak hat bereits vorher gezeigt, dass es unterirdische Züge und möglicherweise eine Atomrakete gibt. Seit Season 4 sind ebenfalls die Zug-Tunnel auf der Karte geöffnet.

Herausforderungen von Woche 1

Wenn ihr noch die Geheimdaten von Woche 1 „Gespalten“ lösen wollt, liefern wir euch hier eine kurze Übersicht mit allen Orten, die ihr dazu besuchen müsst:

1. Die TV-Station in der Mitte der Karte im Aufnahmeraum

2. Airport, ein Schalter unten im Terminal

3. Oben im Flughafen-Tower

4. Die Spitze des zerstörten Flugzeugs südöstlich von Military Base

5. Military Base, das Gebäude südwestlich vom großen Hauptgebäude

6. Military Base, das Gebäude ganz im Südwesten in der Umzäunung

7. Das Bild im Menü

Wie es mit den Missionen und der Geschichte weitergeht, werden wir wohl erst in den nächsten Wochen erfahren. Es ist gut möglich, dass die Story mit Season 5 endet oder eine ganz neue Richtung erhält. Bei einem Einblick in die Zukunft von Warzone hieß es, dass die Story in Verdansk nur der Anfang sei. Vielleicht plant Zakhaev ja etwas Großes …