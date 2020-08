CoD Warzone: Geheimdaten Teil 5 – So löst ihr „Das verlorene Team“

Der legendäre Operator Ghost schickt euch auch mit Season 5 in Call of Duty: Warzone auf eine Schnitzeljagd der besonderen Art. Hier findet ihr alle „Intels“ mit Standort, damit ihr die XP einfach und schnell einsammeln könnt.

Was sind Intel-Missionen? Mit Season 4 tauchten die „Geheimdaten“-Missionen das erste Mal auf und auch mit dem Start der Season 5 schiebt Ghost seine Aufklärungs-Arbeiten auf euch ab.

Unter dem Menü-Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“ und eure damit verbundenen Aufgaben. Hier gibts einfach und zügig viele Erfahrungspunkte zu verdienen und dazu einen Einblick in die Story der Warzone-Map Verdansk.

Insgesamt müsst ihr für den 5. Teil der Geheimdaten-Missionen 6 Intels verteilt auf 4 Aufgaben sammeln. MeinMMO hat euch die Standorte auf kleinen Verdansk-Karten markiert, mit ein paar Tipps, wie ihr die Missionen locker meistert. Hier gibts die Intels der anderen Wochen:

Ghost ist eng mit der Verdanks-Story verbunden und zieht euch auch mit rein.

So löst ihr die 5 Schritte der Intel-Mission Teil 5 in CoD Warzone

Tipps: Pro Match lässt sich nur ein Missions-Ziel erledigen und auch die Reihenfolge muss stimmen. Für die Geheimdaten Teil 5 braucht ihr also mindestens 4 Runden, um alle Daten zu sammeln. Ihr könnt aber Intels der anderen Missionen in diesem Match erledigen, zum Beispiel noch Daten aus Teil 4 mitnehmen.

Geht am besten allein in eine Runde mit großen Teams, also Trio oder 4er. So habt ihr zwar mehr Feinde in den einzelnen Teams, aber insgesamt weniger Teams, die euch in die Quere kommen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, startet den aktuellen Beutegeld-Modus. Hier könnt ihr direkt respawnen, falls etwas schiefgeht. Plunder eignet sich auch am besten, um Daten aus verschiedenen Geheimdaten-Missionen zu holen, da es keinen Gaskreis gibt, der euch unter Zeitdruck setzt.

Wenn ihr nur schnell die Mission erledigt und das Match dann beendet, braucht ihr knapp 30 Minuten um die 22.500 Erfahrungs-Punkte einzusacken. Erledigt ihr die Missionen im Team, muss jedes Mitglied die Intels selbst aufsammeln.

Achtung Bug: Es kommt immer wieder zu Berichten, dass Spieler manche Intels nicht aufheben können. Solltet ihr davon betroffen sein, könnt ihr dagegen aktuell nichts unternehmen und müsst auf einen Patch hoffen.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die Daten der ersten Mission findet ihr auf dem Flugplatz. Genauer gesagt in einem Tunnel, der auf der Westseite unter dem Hauptgebäude verläuft.

Das improvisierte Computer-Terminal erreicht ihr entweder über den Eingang im Norden, gleich westlich des großen Towers oder weiter südlich, im Westen des Parkhauses. Der südliche Eingang ist dabei näher an den begehrten Daten, die Ghost für euch freundlicherweise hier postiert hat.

2. Eine Armistice-Gruppe war im Torsky-Wohngebiet stationiert …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die zweite Ladung Daten gehts in das kleine Wohngebiet südlich des „Superstores“.

Wenn ihr die Daten schnell erreichen wollt, verzichtet auf ein höfliches Eintreten durch die Tür, sondern geht direkt durch eines der lauten Fenster auf der West-Seite des kleinen Gebäudes. Sonst lauft ihr einmal durch das ganze Haus, bevor ihr an die zertretenen Dokumente auf dem Boden kommt.

3. Es gab Überlebende eines Hubschrauberabsturzes …

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für Ziel Nummer 3 gehts nach Downtown in die Nähe des Parlament-Gebäudes mit der großen Dach-Kuppel.

Auf der Straße direkt neben dem Regierungs-Gebäude liegt südwestlich ein abgestürzter Helikopter, dem ihr die Daten entnehmen könnt. Geht von Norden aus an den teuren Technik-Schrott, um diese Mission abzuschließen.

4. Signalstörungen verhindern die Ortung des vermissten Operators.

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Einer der letzten Punkte artet richtig in Arbeit aus. Zum ersten Mal müsst ihr gleich 3 Intels im gleichen Match einsacken.

Alle 3 Geheimdaten warten auf der ersten Zwischen-Plattform eines großen Funkmastes auf euch, wie er direkt bei der TV-Station steht – das sind diese rot-weißen Metall-Konstrukte, mit der Leiter und meist einer Kiste auf dem Fundament. Klettert die Leiter eine Etage hoch und untersucht ein Gerät, das an einer der Ecken angebracht ist.

Beginnt aber am besten mit dem Mast im Plan-Quadrat C7, in der Nähe der Kart-Rennbahn südwestlich in Verdansk. Wenn ihr von dem Turm noch weiter Richtung Süden springt, habt ihr die Chance, gleich einen Heli zu finden, der euch schnell zu den anderen Punkten bringt.

Fliegt, fahrt oder lauft dann Richtung Osten, fast bis zum Hafen. Auf der kleinen Landzunge im Plan-Quadrat G8 steht der Mast mit dem zweiten Datenpaket. Die letzten Geheim-Informationen gibt’s dann auf dem Funkturm bei der TV-Station.

5. ARM 3-1: Lokalisiert – Mission abgeschlossen

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Der letzte Punkt ist Bonus und ihr braucht nichts weiter tun, als euren steigenden Erfahrungs-Punkte-Schatz zu bestaunen. Sobald ihr nach Abschluss des 4. Intel in die Basis kommt, überreicht euch Ghost grinsend die letzten 5.000 XP.

Wenn ihr euch die einzelnen Schritte im Video anschauen wollt, haben wir euch hier einen Guide des deutschen YouTubers „TarKoffeL“ eingebunden:

Die kleine Story-Kampagne der Geheimdaten erzählt Fetzen der Geschichte rund um den Angriff auf Verdansk und schiebt euch obendrauf einen netten Haufen Erfahrungs-Punkte aufs Konto. Erledigt die anderen Intel-Missionen oder besucht die Bunker-Anlagen in der Warzone, wenn ihr mehr über die Hintergründe des Battle Royale erfahren wollt.