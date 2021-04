CoD Warzone: Seid bei der Zerstörung von Verdansk dabei – Alles zum Live-Event

Call of Duty: Warzone bekommt zum Start der Season 3 ein Map-Update für die große Karte Verdansk. Allerdings kommt dann nicht einfach nur ein Update und alles ist anders – so wie es aussieht, verpacken die CoD-Macher das Ganze in ein Event, bei dem wir mitspielen können.

Was ist bisher bekannt? Durch die erste Roadmap der Season 3 ist nun klar, dass Call of Duty: Warzone mit der neuen Season ein Map-Update der Karte Verdansk spendiert bekommt und die Stadt in die 80er-Jahre zurückversetzt. Das erste Bild von der neuen Map war sogar schon ingame zu sehen. Details sind aber nur schwer zu erkennen:

So sieht die Karte ingame aus.

Zudem deutet alles darauf hin, dass der Übergang von der alten zur neuen Map mit einem Live-Event verbunden ist. Aktuell ist die Zombie-Story in Verdansk auf dem Höhepunkt und die Bekämpfung der Untoten-Seuche mit einem nuklearen Sprengsatz deutet sich schon seit Monaten an. Derzeit fliegen sogar große Marschflugkörper über die Stadt und eine Warnung bittet die Spieler in jedem Match, Schutz vor einem möglichen Angriff zu suchen.

Warzone zeigte auch schon einen Termin des Untergangs mit den Worten „das Ende ist nahe“. Der Termin ist heute, 21. April um 21 Uhr. Mittlerweile gibt es jedoch sogar 4 Termine, die wohl im Zusammenhang mit der Zerstörung von Verdansk stehen:

Die Zeitangaben im CoD-Tweet in deutscher Zeit:

Erster Termin 21. April von 21:00 bis 23:00 Uhr Dauert 2 Stunden

Zweiter Termin 21. – 22. April von 23:00 bis 06:00 Uhr Dauert 7 Stunden

Dritter Termin 22. April von 06:00 bis 21:00 Dauert 15 Stunden

Vierter Termin 22. April von 21:00 bis 22:00 Uhr Dauert 1 Stunde

Dauer gesamt: 25 Stunden

Wenn ihr mit dabei sein wollt, dann schmeißt heute Abend um 21 Uhr Warzone an. Startet aber nicht direkt ein Spiel. Wenn es so abläuft, wie damals beim Reveal von Cold War in Warzone, gibt es um 21 Uhr eine „Listen-Aktualisierung“ und danach steht der Event-Modus zur Verfügung.

Was ist bisher nicht bekannt? Es ist noch nichts darüber bekannt, wie es konkret abläuft. Dass die Termine ohne Pause am Stück laufen, deutet auf ein mehrstufiges Event hin. Es gab auch schon Leaks von Dataminern, die in die Richtung gingen (via Twitter). In den Daten heißt es demnach: „Glückwunsch zum Abschluss von „Die Zerstörung von Verdansk Part 1“!“. Dazu gibt es dann wohl eine kosmetische Belohnung fürs Mitmachen.

Die Warzone-Einträge auf der Roadmap von Season 3.

Nicht nur der Ablauf ist noch unklar, auch der Inhalt des Events. Beim Reveal von Cold War lief ein besonderer Spielmodus, der euch durch ein gescriptetes Abenteuer schickte. Es gab kurze Video-Einspieler während des Matches, viele Anzeigen im Spiel waren durch einen Balken verdeckt wie bei geheimen Aufzeichnungen und am Ende lief man Richtung Stadion. Nach Abschluss der Aufgaben endete das Match und alle Teilnehmer bekamen den ersten Trailer von Black Ops Cold War zu sehen.

Jedoch war dieser gescriptete Spielmodus nur maximal 2 Stunden am Stück online und ersetzte in dieser Zeit auch das normale Battle Royale. Dieses Mal sind die angegebenen Zeiten deutlich länger und der dritte Termin ist sogar auf 15 Stunden angelegt. Womöglich ist es auch eine Mischung aus besonderen Spiel-Modi und gescripteten Events:

Erster Termin: Event mit Script

Zweiter Termin: Besonderer Spielmodus

Dritter Termin: Besonderer Spielmodus

Vierter Termin: Event mit Script

Man weiß auch noch nicht, wie stark sich die Map tatsächlich verändert. Lange gingen Spieler und Leaker davon aus, dass es eine komplett neue Karte zum Season-Start gibt. Da jedoch nur von einem “Map Update“ die Rede ist, glauben immer weniger an eine volle Überarbeitung. Durch einen geleakten Werbespot und nach ersten Datenfunden rechnet man schonmal mit großen Änderungen bei den Schauplätzen:

Stadion

Damm

Hafen

Superstore

Ob es dabei bleibt, mehr Änderungen gibt oder die Map-Anpassungen auf einem anderen Weg gelöst werden, lässt sich derzeit aber nicht sicher sagen.

Was ist mit dem „Hunt for Adler“-Event? Laut dem Blogeintrag zur Season 3 (via callofduty.com) handelt es sich dabei um ein gemeinsames Event von Warzone und Cold War ähnlich dem Outbreak-Event zum Start von Season 2. In der Story von Call of Duty wurde Adler vom bösen Operator Stitch nach Verdansk in der „Cold War“-Ära verschleppt und im Gulag gefangen gehalten.

Ihr könnt während des Events Gameplay-Herausforderungen in Warzone und Cold War abschließen, um besondere Cosmetics einzusacken. Erledigt ihr alle Aufgaben, bekommt ihr einen exklusiven Adler-Skin. Datenminer glauben auch schon zu wissen, welcher Skin das ist:

Da das Event gemeinsam mit Cold War ausgetragen wird und wahrscheinlich wieder über 2 Wochen läuft, hängt es wohl nicht direkt mit der Zerstörung von Verdansk zusammen. Es ist eher die Fortsetzung der Story nach dem Übergang vom modernen Verdansk in die neue Version des Kalten Krieges.

Warzone kommt nun endlich wieder in Bewegung und bietet seinen Spielern eine neue Erfahrung. Season 2 empfanden viele Warzoner als langweilig, denn es gab kaum Neuerungen beim Gameplay und selbst die Waffen-Meta hielt sich über den kompletten Zeitraum hartnäckig monoton.

Schaut ihr beim Event heute vorbei? Welche Erwartungen habt ihr an eine neue Map? Schreibt es uns in die Kommentare auf MeinMMO.