Neue Map von CoD Warzone wurde wirklich geleakt – Activision löscht gerade alles

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was ist passiert? Es gab einen dicken Leak zur neuen Warzone-Map. Ein unfertiger Live-Action-Trailer geistert aktuell durchs Internet und zeigt die vermeintlich ersten Bilder zur neuen Karte des Battle Royale Call of Duty: Warzone.

Insert

You are going to send email to