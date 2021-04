„Das Ende ist nahe“ – CoD Warzone verrät Termin des Untergangs

Viele Spieler erwarten mit dem Start der Season 3 von Call of Duty: Warzone eine neue Map und den Untergang der alten. Auf Twitter zeigen die CoD-Macher nun einen Mini-Teaser mit einem Termin, 21. April um 21 Uhr, mit dem Hinweis: „Das Ende ist nahe“. MeinMMO verrät, was das bedeuten könnte.

Was zeigt CoD auf Twitter? Der offizielle Twitter-Account von Call of Duty veröffentliche am Abend des 13. April folgenden Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Der kurze Teaser zeigt das Symbol des Zombie-Events im Battle Royale Warzone und dazu ein Datum mit Uhrzeit: 21. April, 12 PM PT. In deutscher Zeit ist das um 21 Uhr am Mittwoch nächster Woche.

Verrät CoD Warzone hier den Untergang von Verdansk?

Was kann der Tweet bedeuten? Von offizieller Seite gibt es keine konkreten Aussagen darüber, was zu diesem Termin passiert. Geht man allein von den Hinweisen der Entwickler aus, deutet alles auf ein Finale der Zombie-Bedrohung in Warzone hin. In den letzten Wochen wurden mehrere Artikel zur steigenden Zombie-Bedrohung im offiziellen Blog von Call of Duty dazu veröffentlicht:

Eindämmungs-Protokoll – Alarm steigt auf 5 % (via callofduty.com)

Eindämmungs-Protokoll – Alarm steigt auf 33 % (via callofduty.com)

Eindämmungs-Protokoll – Alarm steigt auf 66 % (via callofduty.com)

Seit dem Auftauchen der Zombies mit dem Start der Season 2 bevölkern die NPC-Gegner immer einen der Schauplätze auf der Map Verdansk. Sie haben sich seitdem allerdings nur verschoben und nicht ausgebreitet.

Zusätzlich zu den Blogs verschickte Call of Duty Warzone-Items mit kurzen Briefen an verschiedene Content Creator, die einen Hinweis auf den nächsten Ausbreitungsort preisgaben. Die neusten Item-Botschaften zeigen auch den Termin am 21. April:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Item (ein Bauhelm) ist beschriftet mit „Verdansk Damm“ und in der Nachricht heißt es: „Sobald die Feinde hier ankommen, glauben wir, dass Verdansk verdammt ist“.

Der Tweet und die Items scheinen ein Hinweis darauf zu sein, dass die Zombies einen Gang hochschalten. Es ist aber noch völlig unklar, wie sich das auf die Warzone auswirkt.

Nuke-Event, Zombie-Event oder doch etwas anderes?

Was könnte am Stichtag passieren? Sicher ist bisher gar nichts, außer der Zusammenhang mit den Zombies in Warzone. Schaut man sich die offizielle Kommunikation der Entwickler an, dann läuft es auf eine Ausbreitung der Zombies in Verdansk hinaus. Nimmt man jedoch Leaks und die Gerüchte vermeintlicher Insider dazu, dann ergeben sich noch mehr Möglichkeiten:

Zombies verteilen sich weiter über die Map

Live-Event zu den Zombies

Live-Event zur Zerstörung der Map Verdansk

Verdansk wird direkt zerstört

Besonders der Hinweis „das Ende ist nahe“ aus dem Tweet deuten viele Spieler und Content Creator als Fingerzeig auf das „Ende von Verdansk“. Schon lange gibt es hartnäckige Gerüchte, dass die Warzone eine neue Map für sein großes Battle Royale bekommt. Die neusten Entwicklungen nehmen viele zum Anlass, um zu sagen – nächste Woche kommt das Nuke-Event und damit die neue Map.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ein kürzlicher Leak unterstützt die These. Ein wohl unfertiger Trailer mit Bildern, die möglicherweise eine neue Warzone-Map zeigen, ging durchs Netz. Einige Dataminer vermuten allerdings, dass diese Map erst mit Season 4 ins Spiel kommt.

Abseits der neuen Map gibt es durch Leaks Hinweise auf ein gescriptetes Live-Event wie zum Reveal von Black Ops Cold War in der Warzone. Damals gab es einen besonderen Spiel-Modus, der euch auf ein paar Missionen in Verdansk schickte und am Ende den ersten Trailer des neuen CoDs präsentierte.

Zudem startet am Morgen nach dem Termin die neue Season 3. Das Event könnte am Abend für ein paar Stunden über die Bühne gehen und am nächsten Morgen würde mit der neuen Season auch eine neue Map zur Verfügung stehen. Vielleicht geht die Warzone für ein paar Stunden komplett down – ähnlich wie Fortnite mit ihrem schwarzen Loch.

Was tatsächlich passiert, werden wir wohl erst am Stichtag sehen. Möglicherweise breiten sich auch nur die Zombies aus und verändern damit etwas die Dynamik in den normalen „Battle Royale“-Spielen. Bisher könnt ihr die NPC-Untoten nur über eine Maschine im Spiel triggern. Eine permanente Verbreitung und Anwesenheit, wie im geistigen Vorgänger „Blackout“ erscheint aktuell genauso möglich, wie die Einführung einer neuen Map.

Es heißt also mal wieder: Abwarten. Aber wenigstens gibt es dieses Mal einen Termin, auf den wir uns freuen können.