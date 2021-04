CoD Cold War & Warzone: Alles, was wir zur Season 3 wissen – Fakten, Leaks, Gerüchte

Season 3 von Call of Duty: Warzone & Black Ops Cold War dürfte nächste Woche Donnerstag, dem 22. April, starten. MeinMMO zeigt euch deshalb, welche Leaks, Gerüchte und Fakten bereits zur neuen Season im Umlauf sind. Bis zum Start der Season 3 aktualisieren wir diesen Artikel regelmäßig bei wichtigen, neuen Infos.

Was steht zur Season 3 an? Offiziell wissen wir noch wenig über die neue Season 3. Call of Duty brachte bei früheren Seasons die Infos zum neuen Content-Zyklus immer kurz vor knapp. Erfahrungsgemäß kann man jedoch schon so manchen Content voraussagen und durch Leaks von Dataminern oder vermeintlichen Insidern, erhält man schon ein interessantes Bild der neuen Season.

Nach einer eher enttäuschenden Season 2, die in Cold War zu wenig Maps und in Warzone zu wenig Action lieferte, hoffen viele Spieler auf die neue Season 3. Die Erwartungen sind hoch und die umfassenden Leaks versprechen viel für die nächste Season. Damit ihr einen Überblick bekommt, was euch in Season 3 erwarten könnte, hat sich MeinMMO durch die Infos gewühlt und stellt euch die spannendsten Voraussagen hier vor.

Alle Gameplay-relevanten Inhalte der neuen Season 3 sind wie immer kostenlos für Spieler von Call of Duty.

Bedenkt aber: Viele der Infos stammen aus Leaks und nicht von offizieller Seite. Ob und wann bestimmte Dinge ins Spiel kommen, die in den Daten gefunden wurden, ist völlig offen. Nehmt die Infos mit einer gewissen Skepsis.

Call of Duty: Season 3 Infos – Update und Zeitplan

Wann startet die Season 3? Ein offizielles Startdatum gibt es noch nicht. Doch bei den letzten Seasons war das Ende des Battle Pass ein verlässlicher Hinweis auf den Start der neuen Season.

Season 2 Battle Pass endet: 22. April 08:00 Uhr

Allerdings kann es auch zu Verschiebungen kommen. Es kam schon vor, dass der Battle Pass verlängert wurde und die Entwickler sich noch etwas Zeit nahmen, um die neue Season zu bringen.

Es kann auch sein, dass die Season 3 für Cold War und Warzone nun an zwei unterschiedlichen Tagen startet. Zur Season 2 bekam erst Cold War die neue Season aufgespielt und einen Tag später kam der neue Content für Warzone.

Wird es ein größeres Update geben? Für beide Spiele, Cold War und Warzone, solltet ihr zum Season-Start ein größeres Update erwarten. Die Größe der Downloads gibt CoD jedoch meist erst kurz vor dem Start bekannt.

CoD Warzone & Cold War: Battle Pass in Season 3

Was bringt der Battle Pass? Hierzu gibt es bisher keine konkreten Infos. Der Aufbau der Belohnungen sind jedoch in jeder Season ähnlich.

Es gibt einen kostenlosen Pfad im Battle Pass, auf den alle Spieler Zugriff haben. Im Tausch gegen Punkte und Spielzeit könnt ihr euch ein paar Items aus dem Pass kostenlos freispielen. Wenn ihr schon vorher wisst, dass ihr in Season 3 mehr in CoD unterwegs seid, dann lohnt sich der Premium-Pass. Der bietet euch mehr als 100 Items zum Freispielen über die ganze Season.

Insgesamt könnt ihr in drei CoDs Fortschritte für den Pass sammeln: CoD MW, Cold War und Warzone teilen sich den Battle Pass.

Warzone & Cold War Battle Pass Season 3 mit 100 Stufen

Der Pass kostet 1.000 CoD-Points (ca. 10,- €)

Jedes der 100 „Tiers“ bietet eine Belohnung

Operator-Skin direkt beim Kauf

2 neue Waffen zum Freischalten

Waffen-Blaupausen

1.300 CoD-Points insgesamt, ihr könnt also „Gewinn“ machen

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Visitenkarten / Embleme / Sprays / Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

Die beiden neuen Waffen sind dabei übrigens immer Teil des Free-Pass und können von allen Spielern ohne zusätzliche Kosten freigespielt werden.

Der Battle Pass schiebt euch massig Items ins Inventar, wenn ihr viel spielt.

Content für Cold War & Warzone – Waffen für Season 3

Welche Waffe könnten in Season 3 kommen? Dataminer haben einen Schwung mit neuen Dateinamen gefunden, die auf neue Waffen hinweisen. In der Liste findet ihr Schlussfolgerungen, die verschiedenen Content-Creator aus den Dateinamen gezogen haben:

Schnelles Salven-Gewehr, möglicherweise „G11“ aus BO1

Das ballistische Messer

Langsam feuerndes LMG, möglicherweise „Browning“

Vollautomatische Pistole, möglicherweise eine Makarov-Modifikation

Recurvebogen

Baseball-Schläger als Nahkampfwaffe

Ein neues Taktikgewehr und ein neues LMG mit dem Battle Pass sind derzeit gut vorstellbar. Seit dem Start von Cold War haben beiden Waffen-Klassen noch keinen Zuwachs erhalten.

Wie siehts mit Scorestreaks oder Ausrüstung für Cold War aus? Wirklich neue Infos gibt es hierzu nicht. Doch bereits zur Season 2 wurden Daten gefunden, die auch jetzt wieder die Chance haben, voll ins Spiel zu kommen:

Firing-Shild – Feldaufrüstung: Schild mit Waffe zum Aufstellen

Schild mit Waffe zum Aufstellen Barbed Wire – Feldaufrüstung: Eine Barrikade aus Stacheldraht

Eine Barrikade aus Stacheldraht Flammenwerfer – Scorestreak: Schon auf Pressebilder von Cold War zu sehen

Schon auf Pressebilder von Cold War zu sehen K9-Einheit – Scorestreak: Eine Hundestaffel zum Einsatz

Eine Hundestaffel zum Einsatz Strafe Run – Scorestreak: Ein Präzisionsluftschlag

Besonders der Flammenwerfer gilt als aussichtsreicher Kandidat. Der Scorestreak wurde schon zur Season 1 beworben und war auf einigen PR-Bildern zu sehen. Bisher hat es die heiße Waffe aber noch nicht ins Spiel geschafft.

Cold War zeigte den Flammenwerfer schon einmal – brachte ihn aber nicht.

Cold War Multiplayer in Season 3 – Kaum neue Infos

Was gibts für den Multiplayer? Wie in jeder Season bekommt der Multiplayer von Cold War neue Maps und frische Modi. Jedoch gibt es kaum Infos oder neue Daten darüber, was euch im regulären Multiplayer erwartet. Die aktuellen Hinweise sind bereits auf der Zeit vor Season 2:

Echolon – Mischung aus den Klassiker-Maps Highrise & Dome

Dune – Feuertrupp-Karte im Wüstenstil in der Nähe des Ural-Gebirges

Daten zu 5 klassischen Maps – Firing Range / Summit / Jungle / High Jacket / Standoff / Slums

Diese Infos sind jedoch schon etwas älter, wurden aber in den Daten von Cold War gefunden. Fans des Multiplayer-Modus erwarten in Season 3 einen ordentlichen Nachschub an 6vs6-Maps. Cold War bleibt bei den regulären Karten hinter den Erwartungen und brachte in Season 2 nur zwei neue Maps mit 6vs6-Größe.

Cold War Zombies – Starke Season 3 steht wohl bevor

Was erwartet Zombie-Spieler? Season 2 brachte mit dem Outbreak-Modus eine komplett neue Erfahrung zu den „Cold War“-Zombies und auch Season 3 sieht gut aus für Zombie-Spieler. Aktuell rechnet man mit:

Einer neuen Story-Komponente in Outbreak zum Season-Start

Der nächsten großen Zombie-Map in Berlin im Laufe der Season

Neue Wunderwaffe mit Boss-Projektilen

Call of Duty kündigte selbst bereits an, dass Outbreak ein großes Easter Egg erhalten wird. Als Easter Egg gelten im Zombie-Modus nicht nur kleine Spielereien, sondern auch die großen Story-Anteile. Bisher ist der Outbreak-Modus eine Open-World auf großen Maps mit Horden von Zombies, aber ohne echtes Story-Ziel. Mit dem Start von Season 3 könnte sich das ändern.

Außerdem gilt es bei vielen Spielern als sicher, dass die dritte große Zombie-Map ins Spiel kommt. Die Story der bisherigen Zombie-Abenteuer weist deutlich auf Ereignisse in Berlin hin, wo die nächste Zombie-Map spielen könnte. Allerdings rechnet man erst mit einem Release im Laufe der Season und nicht zum Start. Als möglicher Release gilt die letzte Mai-Woche zum Mid-Season-Update.

Die Zombie-Story gibt zudem Hinweise auf eine neue Wunderwaffe, die wahrscheinliche mit der neuen Zombie-Map in Berlin zusammen kommt. Auszeichnungen, die ingame gefunden wurden, weisen auf eine Waffe hin, die sich an den Projektilen von Boss-Gegnern orientieren. Möglicherweise feuert ihr dann wie die Waffen der Zombie-Bosse „Mangler“ oder „Sturm“.

Mit der neuen Wunderwaffe könnt ihr wohl mit Boss-Projektilen um euch schießen.

Warzone in Season 3 – Neue Map oder doch nicht?

Was steht bei Warzone an? Die Daten-Infos zur Warzone sind vielseitig, die Leaks umfangreich. Doch was wirklich passiert, lässt sich aktuell nur schwer voraussagen. Es finden sich unter anderem Gerüchte und Leaks zu:

Neue Map – Verdansk 2.0

Nuke-Event in zwei Teilen

Ural-Map vielleicht doch noch ein Thema

Helme und neue Panzerungselemente

Neue Fahrzeuge

Rebirth Island bei Nacht

Das wichtigste Thema: eine neue Map. Durch einen dicken Leak liegt die Vermutung nahe, dass die Entwickler an Verdansk 2.0 arbeiten. Einer Version der Stadt, die wohl um die 35 Jahre in der Vergangenheit spielt. Das aktuelle Verdansk soll durch die „alte“ Version ersetzt werden, die zwar Ähnlichkeiten mit der modernen Stadt aufweist, aber umfassende Neuerungen mitbringt. Auch in dieser Karte sollen alte CoD-Maps verbaut sein und es soll ein ganz neues Verdansk werden.

Rechnet ihr fest mit der neuen Map für Season 3, müsst ihr jetzt stark sein: Laut einiger Leaker sieht es aktuell eher so aus, als würde in Season 3 die Zombie-Seuche in Verdansk erneut im Mittelpunkt stehen. Die ersten Dataminer rechnen deshalb mit der neuen Map erst in Season 4.

Die neue Karte kommt dann wohl über ein Event ins Spiel, ähnlich wie beim „Cold War“-Reveal in Warzone. Damals gab es einen gescripteten Spielmodus, der Spieler ein paar Aufgaben gab und am Ende den ersten Trailer von Cold War zeigte. Die Daten zeigen aktuell wohl ein zweigeteiltes Event – der erste könnte das Nuke-Event sein und das zweite spielt 15 Minuten nach dem „End of Verdansk“.

Viele Spieler erwarten das Ende von Verdansk mit einem Knall.

Lange Zeit gingen Vermutungen zu einer neuen Warzone-Map in Richtung des Ural-Gebirges. Durch den großen Leak von Verdansk 2.0 und Daten-Funden war das eine Zeit lang jedoch vom Tisch. Neue Daten bringen eine Ural-Karte jedoch wieder ins Gespräch – als Blackout-Modus. Leaker vermuten, dass ein besonderer Spielmodus zur Warzone kommen könnte, der sich an dem geistigen Vorgänger orientiert, dem Battle Royale Blackout von Black Ops 4. Dieser würde auf der Ural-Map spielen. Die Hinweise dazu sind aber bisher eher vage und ein Release mit Season 3 unwahrscheinlich.

Des Weiteren fanden Dataminer neue Ausrüstung und Fahrzeuge in den Daten. Da ist die Rede von Panzer-Helmen, die vor Headshots schützen und anderen Panzerungen, die verschiedenen Körperteile schützen. Es wurde auch so etwas wie ein „Reboot-Van“ aus Fortnite entdeckt. An diesem Fahrzeug können Spieler in Modi wiederbelebt werden, in denen es sonst kein Respawn gibt. Zu den weiteren Entdeckungen zählen: ein Van, Polizeifahrzeuge oder auch eine Art Strand-Buggy (Light FAV). Die neuen Fahrzeuge gehören möglicherweise zur neuen Warzone-Map.

Zu guter Letzt möchten wir von einem möglichen neuen Spielmodus auf Rebirth Island berichten. Die Daten deuten darauf hin, dass die Insel in Season 3 einen Nacht-Modus erhält und die Map verdunkelt.

Quellen für Leaks und Infos der Season 3

Die Leaks und Gerüchte zur Season 3 sind sehr umfangreich und wir hoffen, dass ihr nun einen guten Einblick in den möglichen Content der neuen Season machen konntet. Wenn ihr selbst ein wenig durch die Leaks und Zusammenfassungen stöbern wollt, dann empfehlen wir euch folgenden Quellen:

Was am Ende mit Season 3 ins Spiel kommt, bleibt vorerst unklar. MeinMMO informiert euch rechtzeitig über die spannendsten Entwicklungen und auch dieser Artikel wird von uns bis zum Season-Start aktuell gehalten. Wenn ihr jetzt schon etwas Neues im Battle Royale Warzone versuchen wollt, dann schaut euch unser „Item Spotlight“ an. Hier findet ihr ein unterschätztes LMG, das ihr mal versuchen solltet.