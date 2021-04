CoD Warzone: Ein starkes LMG haben viele nicht auf dem Schirm – Solltet ihr aber

Das FiNN LMG ist eine sehr stabile Waffe in Call of Duty: Warzone, die aber kaum jemand auf dem Zettel hat. Im Rahmen des MeinMMO-Formates „Item Spotlight“ wollen wir euch die Waffe etwas näher bringen und zeigen, warum das LMG definitiv einen Versuch wert ist.

Was ist das für eine Waffe? Das FiNN LMG ist eine der ausgeflipptesten Waffen in Call of Duty: Warzone. Das Maschinengewehr hat ein paar verrückte Aufsätze, mit denen sie praktisch für jeden Spielstil eine Option bietet:

Normal: Standard-LMG mit starker Präzision für hohe Distanzen

Konträr: Schnellfeuer-LMG mit viel Schaden auf mittleren Entfernungen

Kettensäge: Reines Hüftfeuer-Monster für den Nahkampf

Allerdings hat das irre Gerät relativ wenig Fans. Auf „WZ Ranked“ landet das FiNN LMG grade so in den Top 50 der beliebtesten Primärwaffen (via wzranked.com). Hier steht die FiNN auf Platz 47 – zwischen der Explosiv-Sniper Rytec und dem LMG-Konkurrenten RPD (Stand 08. April 2021).

Doch die Waffe hätte viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn eigentlich bringt sie alles mit, um als stabiles Allround-Gewehr oben mitzuspielen: Sie hat einen angenehmen Rückstoß, guten Schaden auf mittlerer und hoher Entfernung und bietet dazu noch ein paar verrückte Aufsätze für Setup-Experimente.

MeinMMO stellt euch die Waffe deshalb mal etwas genauer vor, geht auf ihr Stärken und Schwächen ein und zeigt euch ein Setup, mit dem das FiNN LMG in Warzone äußerst wettbewerbsfähig ist.

Was ist das Item Spotlight? Das Item Spotlight ist ein regelmäßig wiederkehrendes Format auf MeinMMO. In dem Format zeigen wir euch besondere Items aus MMOs, die wir genauer beleuchten und dabei die wichtigsten Fragen klären. Wir hoffen, euch so auf ein paar coole Items hinzuweisen, die ihr bisher vielleicht übersehen habt.

Das FiNN LMG in Warzone: Stabilste Waffe die niemand spielt

Was macht das FiNN LMG so stark? Wie bei den beliebten Sturmgewehren Grau 5.56, M13 oder Kilo 171 ist es die übertriebene Stabilität der Waffe. Ihr braucht nur ein wenig gegen den sehr vertikalen Rückstoß arbeiten und kriegt eure Kugeln ohne Probleme auch auf weit entfernte Ziele. Dabei hilft auch die sehr hohe Kugelgeschwindigkeit, die ihr auf das Niveau der Sniper-Gewehre heben könnt.

Selbst Fallschirmspringer, die gerade erst aus dem Gulag wieder auf die Map kommen, könnt ihr selbstbewusst ins Visier nehmen und direkt wieder von der Map schießen. Im aufgelegten Zustand habt ihr fast eine perfekte Stabilität. Wir binden euch einen kleinen Clip ein, der zeigt, wie stabil sich die Waffe schon ohne Auflegen halten lässt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Doch das LMG kann noch mehr. Standardmäßig kommt die FiNN mit 75 Schuss im Magazin. Das sind 15 Kugel mehr, als das größte Magazin der Grau. Dadurch könnt ihr euch diesen Aufsatz sparen und anderweitig verwenden. Ebenfalls sehr interessant ist der starke Brust-Schaden. Während die Grau auf Bauch und Brust 28 Schaden verursacht, geht die FiNN bei Brusttreffern auf 36 Schaden nach oben (28 Bauch).

Deswegen gewinnt die FiNN bei den wichtigen Brusttreffern den Schadens-Vergleich mit den stabilen Meta-Alternativen um Längen:

TTK-Vergleich bei Brusttreffern mit automatischen Allround-Gewehren. Quelle: TrueGameData

Wo ist der Haken? Den starken Schaden gepaart mit der hohen Stabilität erkauft sich das FiNN LMG allerdings mit ein paar Nachteilen:

Ihr verursacht bei einem Headshot nur den Brustschaden – 36

Es hat einen LMG-typischen „Open-Bolt-Delay“ von 67 Millisekunden

Das ADS-Tempo (Zeit ins Visier) könnte spritziger sein

Die FiNN ist ein Brusttreffer-Spezialist. Das LMG bringt euch einen starken Schaden für die Brust, hat aber keinen Extra-Multiplikator für Headshot-Treffer. Dazu kommen die typischen Eigenschaften von LMGs, was die FiNN weniger mobil macht als die Sturmgewehr-Alternativen und ihr ein Open-Bolt-Delay verpasst. Durch ihre Nachteile ist sie sehr schwach im Nahkampf und quasi nicht zu gebrauchen. Auf mittleren bis hohen Distanzen zeigt die Waffe aber ihr Potenzial.

Außerdem steht die Waffe hinter einer Herausforderung. Ihr müsst in 7 Matches jeweils einen Gegner mit einem LMG im Nahkampf besiegen, um das FiNN LMG freizuschalten.

Pro Sehr Stabil

Sehr hohe Kugelgeschwindigkeit

Starker Brust-Schaden

Großes Standard-Magazin

Viele starke Setups möglich Contra Etwas langsam

Schwache Headshots

Open-Bolt-Delay

Aktuell regieren die Taktikgewehre

Muss durch eine Herausforderung freigespielt werden

Warzone: FiNN-Setup mit hoher Trefferquote

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Weitschuss Vorteil

Laser: Taktischer Laser

Visier: VLK 3,0x Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Für das FiNN-LMG eignet sich ein übliches Setup für automatische „CoD MW“-Waffen mit Reichweite in Warzone.

Doch durch ihre hohe Stabilität und dem großen Standard-Magazin lässt euch die Waffe jedoch viel Spielraum bei eurem Build, weil ihr euch den Unterlauf und ein Extra-Magazin sparen könnt. Sogar das Visier könnt ihr weglassen, wenn euch das Iron Sight (Kimme & Korn) zusagt. Gesetzt sind demnach nur der Monolith-Schalldämpfer und der große Weitschuss-Lauf.

Wollt ihr mehr Stabilität und die Zeit ins Visier ist euch nicht so wichtig? Dann nehmt den Ranger-Vordergriff rein und schraubt das 100-Schuss-Magazin ran.

Lieber einen Fokus auf ADS? Dann sind der taktische Laser und die „Ohne Schaft“-Option eure Wahl.

Wir würden euch auch gern die konträren Läufe der FiNN empfehlen. Die geben euch normalerweise eine sehr hohe Feuerrate und sind auf mittlerer Entfernung richtig stark. Doch leider sind die Lauf-Aufsätze in der Mid-Season von Season 2 kaputt – genau wie die Visier-Reflexion einiger Sniper-Gewehre. Die hohe Feuerrate gibt’s aktuell nicht.

Für wen ist das FiNN LMG interessant? Steht ihr auf stabile automatischen Waffen in Warzone, dann solltet ihr die FiNN auf jeden Fall mal ins Loadout packen. Sie bringt eine ungeheure Sicherheit in euer Spiel und Kills auf mittlerer Entfernung sind sehr einfach. Bei den Waffen aus CoD MW mit der höchsten Stabilität landet sie auf Platz 2. Nur geschlagen von der Kilo 141, die aber eher einen horizontalen Rückstoß mitbringt – und der ist etwas schwieriger zu kontrollieren.

Soll eure primäre Reichweiten-Waffe auch im Nahkampf mithalten können, dann lasst das LMG lieber im Schrank. Ihr braucht auf jeden Fall eine starke Maschinenpistole oder eine Schrotflinte als Zweit-Waffe, um im Nahkampf effektiv zu sein. Das kann das ansonsten vielseitige FiNN LMG nicht.