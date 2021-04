Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Konträre Läufe der FiNN LMG: Das Maschinengewehr bietet ein paar interessante Optionen für den Lauf-Aufsatz, die eure Feuerrate extrem erhöhen. Nicht so in Mid-Season 2 – die „konträren“ Läufe sind allesamt kaputt und bieten die normale Feuerrate der FiNN.

Tatsächlich sind die kaputten Sniper-Visiere nicht das Einzige, was durch den Patch zur Mid-Season in Mitleidenschaft gezogen wurde:

Bleibt das so? Die Entwickler sind dran. Die CoD-Macher pflegen ein Trello-Board, in dem sie Fehler eintragen, an denen sie arbeiten. Der Glint-Fehler steht bereits im Board und hat den Status „wird untersucht“ ( via trello.com ). Einen Zeitplan gibt es allerdings nicht. Da es sich allerdings nicht gerade um eine Lappalie handelt, dürften die Entwickler jedoch relativ schnell einen Fix für das Problem bringen.

Um diesen Entfernungs-Vorteil abzuschwächen, hat Call of Duty den Sniper-Glint. Schaut ihr in die Richtung eines Snipers, der grade durch sein Visier linst, dann ist der Fernkämpfer für euch klar und deutlich durch die Licht-Reflexion seines Visiers zu sehen.

Wieso ist fehlender „Glint“ ein Problem? Wenn euch ein Sniper-Spieler aus großer Entfernung in Visier nimmt, kann er euch mit einem Kopf-Treffer erledigen. Normalerweise hättet ihr in diesem Szenario kaum Chancen, den Feind vor dem ersten Schuss zu entdecken.

Offenbar haben sich die Waffen aus CoD MW nun angesteckt. Sniper wie die Kar98k oder die HDR gehören zu den beliebtesten und stärksten Waffen in Warzone – ohne Visier-Spiegelung haben Sniper-Spieler einen mächtigen Vorteil. MeinMMO zeigt euch die Details und was die Entwickler dazu sagen.

Was ist da los? Die Call of Duty: Warzone hat es mal wieder geschafft. Eine Mechanik, die seit dem Release der Warzone fast reibungslos funktioniert hat, wurde durch das Mid-Season-Update der Season 2 zerstört – die Visier-Reflexion der starken Sniper-Gewehre aus Modern Warfare.

Das Mid-Season-Update der Season 2 von Call of Duty: Warzone hat einiges bei den Waffen verändert. Doch während die Nerfs der Meta-Waffen völlig nachvollziehbar waren, gab es eine „Änderung“, für die wohl kaum jemand Verständnis haben dürfte: Einige Visiere der besten Sniper sind nun so kaputt, dass sie keine Visier-Spiegelung mehr haben.

