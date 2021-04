CoD Cold War & Warzone bringen neues, heftiges Sniper-Gewehr – So kriegt ihr es

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spielt die Matches aber zu Ende. Es gibt immer wieder Berichte von Spielern, dass sich Waffen in Cold War nicht freischalten, obwohl der Zähler der Herausforderung voll ist. Das gilt als Anzeige-Bug und es wird empfohlen, alle Matches, in denen ihr die Herausforderung angeht, immer bis zum Schluss zu spielen.

Schnappt euch in Cold War also die LW3 – Tundra oder die Pellington und geht auf die Jagd nach Kills mit hoher Distanz zum Gegner. Jede 6vs6-Map bietet euch dafür gute Gelegenheiten und 2 Weitschuss-Kills mit Sniper-Gewehren pro Match solltet ihr locker hinbekommen. Besonders zu empfehlen ist der fiese Balkon auf der Miami-Map oder die langen Schusswege auf der Außenbahn von Nuketown.

Was ist das für ein Gewehr? Mit dem ZRG 20mm kommt ein sehr langsam feuerndes Scharfschützengewehr zu Black Ops Cold War. In der Ingame-Beschreibung heißt es, dass die Waffe eine hohe Kugelgeschwindigkeit besitzt, dafür aber eine langsame Feuerrate hat. Darüber hinaus fügt es Fahrzeugen mehr Schaden zu und hat einen sehr großen One-Shot-Bereich.Ein Treffer in Kopf, Brust, Schultern und Bauch erledigen Gegner im regulären Multiplayer sofort.

Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone brachten mit einem kleinen Update am 07. April ein neues Scharfschützengewehr ins Spiel – das ZRG 20mm. MeinMMO zeigt euch die ersten Infos zum Gewehr und wie ihr es freischalten könnt.

Insert

You are going to send email to