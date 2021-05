Im Rahmen der Season 3 von Call of Duty: Black Ops Cold War und CoD: Warzone können sich Spieler mit PS Plus auf der PS4 und der PS5 ein neues, exklusives Bundle mit kosmetischen Items abholen – das Season 3 Combat Pack. Erfahrt hier, was genau im neuen Mini-DLC steckt und wie man es bekommt.

Was ist das für ein DLC? Bei CoD Black Ops Cold War und Warzone läuft aktuell die nunmehr 3. gemeinsame Saison. Und im Zuge der Season 3 gibt es seit Kurzem nun wieder traditionell PS-Plus-exklusive Inhalte für Spieler auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 – das “Call of Duty: Black Ops Cold War – Kampfpaket (Comandante)”.

Dabei handelt es sich um einen frischen Mini-DLC, der PS-Plus-Mitglieder mit einigen kosmetischen Extras auf den Sony-Konsolen versorgt.

Die Inhalte des Season 3 Combat Pack

Das steckt im neuen Kampfpaket zur Season 3: Im Bundle enthalten sind fast ausschließlich kosmetische Items. Konkret erwarten euch:

ein epischer Skin für den Operator Garcia

ein epischer Bauplan für das Sturmgewehr FFAR 1

ein epischer Waffentalisman

ein episches Emblem

ein episches Handgelenks-Accessoire (Uhr)

eine legendäre Visitenkarte

ein Token für 60 Minuten Doppel-XP

Wo kann man das Ganze nutzen? Die Items aus dem Bundle kann man bei Black Ops Cold War und auch in Warzone verwenden.

Die Inhalte im Video:

So bekommt ihr das neue Cold War Kampfpaket

Die Voraussetzungen: Um den Operator-Skin nutzen zu können (auch in Warzone), müsst ihr CoD Black Ops Cold War besitzen. Zudem müsst ihr auf der PS4 oder der PS5 spielen und ein aktives Mitglied bei PlayStation Plus sein. Dieses Pack ist nämlich ausschließlich PS-Plus-Abonnenten vorbehalten. Bei den restlichen Gegenständen aus dem neuen Combat Pack reicht es, wenn ihr Warzone einfach auf der PlayStation zockt. In Cold War habt ihr natürlich auch Zugriff darauf.

So kommt ihr an das neue Kampfpaket: Das aktuelle Combat Pack kann bereits beansprucht werden – und das komplett ohne weitere Kosten abseits des PS-Plus-Abos. Um es euch zu sichern, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Ihr könnt diesem Link in den PlayStation Store folgen (bedenkt, ihr müsst eingeloggt sein):

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Kampfpaket (Comandante) – Kostenlos herunterladen mit PS Plus

Sonst könnt ihr das Bundle aber auch über den PlayStation Store auf eurer PS4/PS5-Konsole herunterladen oder es euch über den Ingame-Shop holen.

Was ist eigentlich mit anderen Plattformen? Auf der Xbox sowie auf PC gibt es keine Möglichkeit, an diesen Gratis-DLC zu kommen. Selbst auf der PlayStation schaut man ohne eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft in die Röhre. Wie lange das so bleibt und ob sich das überhaupt ändert – das ist aktuell nicht bekannt.