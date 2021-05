CoD Cold War bringt diese Woche neue Waffe – Wann und wie gibt’s die CARV.2?

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was haltet ihr bisher von den bisherigen, neuen Waffen der Season 3 sowie von der Season 3 generell? Können euch Warzone und CoD Cold War wieder oder immer noch begeistern? Oder ist die Luft bei euch raus und auch die ganzen Neuerungen sowie die neuen Schießeisen können nichts daran ändern? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Wann genau kommt die CARV.2 ins Spiel? Gestern Abend hat Call of Duty eine Vorschau für die neue Woche veröffentlicht. Dort hieß es bisher nur, dass die CARV.2 diese Woche ihren Weg ins Spiel finden soll. Einen genaueren Termin gab es nicht. Aktuell geht man aber davon aus, dass es mit einem Update am Donnerstag, den 6. Mai, passieren wird.

So könnt ihr die Waffe früher ausprobieren: Bei Zombies und Outbreak müsst ihr euch auf RNG-Glück in Trials-Missionen hoffen.

Was ist die CARV.2 überhaupt für eine Waffe? Die CARV.2 wird die Palette der taktischen Gewehre um ein weiteres Exemplar erweitern. Laut den Entwicklern schießt diese neue Waffe in Feuerstößen und sticht in ihrer Waffengattung vor allem durch eine hohe Kugelgeschwindigkeit, kräftigen Schaden, eine solide Rückstoßkontrolle sowie einen großzügigen Munitionsvorrat heraus. Rein optisch erinnert die CARV.2 stark an die G-11 von Heckler & Koch.

Was hat es mit der neuen Waffe auf sich? Bei CoD Cold War und dem Battle Royale Warzone läuft aktuell die Season 3 . Der Start der neuen Season ist noch nicht mal 2 Wochen her und brachte bereits einige neue Waffen – unter anderem die Maschinenpistole PPSh-41 oder das Scharfschützengewehr K31 . Und schon diese Woche soll die nächste neue Waffe folgen – die CARV.2.

