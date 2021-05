CoD Cold War: Update bringt neue Waffe “CARV.2” – Das ändert sich noch

Treyarch hat ein neues Update für Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht. Damit kommen unter anderem die neue Waffe CARV.2 sowie einige Fixes und Änderungen ins Spiel. Wir werfen einen Blick auf die Patch Notes.

Was hat es mit dem Update auf sich? Am Abend des 6. Mai hat Black Ops Cold War im Zuge der aktuellen Season 3 ein neues Update spendiert bekommen. Dabei handelt es sich um ein kleines Settings-Update, ihr müsst also nicht wieder einen X Gigabyte-großen Patch herunterladen. Nichtsdestotrotz gibt es einiges, worauf man sich freuen kann.

CoD Cold War Update vom 06.05. – Das sagen die Patch Notes

Das Highlight des neuen Updates dürfte für die meisten die frische Waffe sein. Doch auch bei den Playlists hat sich etwas getan.

Änderungen bei Waffen

Neue Waffe – CARV.2: Das neue taktische Gewehr ist nun im Spiel und kann sowohl im traditionellen Multiplayer von Black Ops, als auch in der Warzone verwendet werden. Freigeschaltet wird es über eine Ingame-Challenge, kommt aber auch im “Plastik Prototype”-Bundle als spezielle Blueprint-Version über den Ingame-Store.

Die CARV.2

Ersten Reaktionen zufolge performt die neue Waffe sehr stark – bereits im “rohen” Zustand, also ohne Aufsätze. Auch erste OP-Rufe werden bereits laut.

Tracer-Geschosse: Hier wurden verschiedene Stabilitäts-Probleme behoben. Nähere Angaben machten die Entwickler nicht.

Multiplayer

Änderungen bei Modi:

Prop Hunt Verfügbar über die Party Games Playlist, jetzt mit den neuen Karten Yamantau und Diesel in der Map-Rotation Modus-Beschreibung wurde aktualisiert

Waffenspiel Verfügbar über die Party Games Playlist und wurde zu Schnelles Spiel hinzugefügt

Sticks and Stones Verfügbar über die Party Games Playlist und Schnelles Spiel

Feuergefecht Spieler erhalten +100 Punkte für das Einnehmen der Overtime Zone



So sieht die Playlist nun aus:

Yamantau + Diesel 24/7 (neu, auch in Hardcore verfügbar)

Party Games (neu)

Nur Scharfschützen Moshpit

Nuketown 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Feuergefecht Baupläne

Konfrontation (auch in Hardcore verfügbar)

Feuertrupp-Moshpit

Zombies

Waffenänderungen:

Ein Problem wurde behoben, wodurch der Aim Assist auf der Pack-a-Punched Swiss K31 (Swiss KH3353) nicht korrekt funktionierte – unter anderem mit Deadshot Daiquiri

Tägliche Challenges:

Die Beschreibung der Challenge “Perk Preserver” wurde aktualisiert, um die Anforderungen deutlicher zu beschreiben

Firebase Z:

Ein Stabilitätsproblem in Verbindung mit Challenges wurde behoben

Outbreak:

Ein Stabilitätsproblem in Verbindung mit Zombie-Spawns wurde behoben

So sieht die Playlist jetzt aus:

Outbreak

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Containment (Nur auf PlayStation)

Onslaught Nuketown (Nur auf PlayStation)

Onslaught Yamantau (Nur auf PlayStation)

Habt ihr schon die CARV.2 freigeschaltet und erste Erfahrungen damit sammeln können? Was haltet ihr von diesem neuen Schießeisen? Übrigens, wie sich die neue Waffe in der Praxis schlägt und welche Setups sich dafür empfehlen, könnt ihr in den nächsten Tagen hier auf MeinMMO nachlesen.