Die beste Meta-Waffe in Call of Duty Warzone ist gerade gar keine Waffe

Call of Duty: Warzone hat ein Problem in Solo-Runden. Denn aktuell tummeln sich gerade im Endgame massig dicke Trucks vom Typ “Big Bertha” – einige Spieler holen sich jetzt als erstes so einen Truck statt der besten Waffe. Erfahrt hier, was an den Lastwagen so stark ist und wie die Community darüber denkt.

Was hat es mit den „Dicken Berthas“ auf sich? Wer gerade Solo-Runden in Warzone zockt, dürfte öfter schon die folgende Situation erlebt haben: Eben stromert man noch gut gelaunt und auf der Suche nach dickem Loot durch die Map Verdansk `84, da kommt plötzlich ein dicker Truck vom Typ „Big Bertha“ mit röhrendem Motor auf einen zu gebrettert und ehe man sich versieht, wird man von dem Lastwagen plattgewalzt.

Während man noch halbtot am Boden liegt und sich fragt, was zum Teufel da gerade passiert ist, klettert der Trucker lässig aus dem Vehikel und gibt einem den Rest.

Darum sind die Trucks so populär

Die Vorteile der Trucks: Die „dicke Bertha“ gibt’s schon seit langem in der Warzone, doch aktuell werden die Trucks besonders gerne gefahren. Die Vorteile – gerade im Early-Game – liegen auf der Hand:

Zu Spielbeginn hat man oft noch kein optimales Loadout, da kommt ein Vehikel, das den Gegner mit einem einzigen Rammangriff ausschaltet, gerade recht

Die Trucks sind extrem schwer zu zerstören, man braucht entweder gut platzierten Sprengstoff oder Raketenwerfer, um sie auszuschalten.

Man kann zwar den Fahrer mit einem sauberen Schuss aus dem Führerhaus ballern, aber dazu muss man schon viel Glück haben oder ein Meisterschütze sein.

Einige Spieler packen ein Trophy-System um ihre Trucks, das zusätzlichen Schutz gegen Explosionen darstellen. Das macht die Trucks noch mächtiger!

Daher suchen gerade viele Spieler im Solo-Play gezielt die Trucks auf und schwingen sich gleich nach der Landung schon hinter das Steuer einer dicken Bertha. Das nervt viele Spieler bereits im Early-Game, aber mittlerweile zieht sich die Sache bis ins Endgame, wo dann ganze Konvois von dicken Berthas im Kreis herumrumpeln und es zu recht absurden Truck-Crash-Derbys kommt.

Das hier eingebettete Video von Reddit zeigt eine solche Situation auf:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dicke Bertha ist für Fans “wie ein Kult”

Was sagt die Community? Bei den Trucks scheiden sich die Geister. Einige Spieler freuen sich über die Easy-Kills, die man als martialischer Trucker einfahren kann. So sagt Reddit-User All-Bizness: „Für uns Bertha-Fahrer ist es wie ein Kult […], eine Menge 80er-Mucke, Trophäen und unglaublich wütendes Todes-Geschrei aus dem Kopfhörer.“

Andere User sehen die Sache nicht so locker und hätten gern ein paar Änderungen. Unter anderem wird gefordert:

Das Trophy-System soll keinen zusätzlichen Schutz bieten

Die Trucks sollen keine One-Hit-Kills mehr anrichten

Weniger Hitpoints für die Lastwägen

Einige User fordern sogar, das man die Trucks komplett aus Solo-Runden entfernen soll, das Spiel sei sonst eher „Verdansk Truck Simulator“ als Warzone, wie User xEu20Matar auf Reddit schreibt.

Wie sind eure Erfahrungen mit den dicken Berthas in der Warzone? Gehört ihr zu „Team Bertha“ und genießt es, eure Gegner unter tonnenschweren LWKS platt zu walzen und dabei gemütlich 80er-Jahre Musik zu hören? Oder bevorzugt ihr Warzone als ein Spiel, in dem es um spannende Feuergefechte geht und nicht darum, wer zuerst einen LWK ergattert und dann damit alles plattwalzt? Und wusstet, ihr, dass einmal einen Todes-Truck in Warzone gab, der unschuldige Spieler fraß?