Lohnt sich CoD Warzone mit Season 3 wieder?

Call of Duty: Warzone bekam mit dem Start der Season 3 das bisher beste Update seit Release – trotzdem leidet das Battle Royale unter einigen Problemen. Unter dem Banner von „Find Your Next Game“ wirft MeinMMO einen genaueren Blick auf den aktuellen Zustand des Shooters und zeigt, ob sich der Einstieg für Anfänger und Veteranen lohnen könnte

Genre: Battle Royale Shooter | Entwickler: Raven Software / Infinity Ward | Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S | Release: 10. März 2020

Was ist los bei Call of Duty? Seit dem Release von CoD Mobile und Modern Warfare in 2019 hat sich das Franchise mehr in Richtung Games-as-a-Service entwickelt.

CoD MW und auch das aktuelle Black Ops Cold War sind zwar weiterhin Vollpreis-Spiele, doch neue Gameplay-Inhalte kommen kostenlos ins Spiel und es gibt jetzt auch einen Free-2-Play-Titel, der das ausgefeilte CoD-Gunplay für lau auf PC und Konsole bringt: Call of Duty: Warzone.

Das Battle Royale glänzt mit schnellem Gameplay, innovativen BR-Mechaniken und einer großen Menge an unterschiedlichen Waffen. Doch es kämpft auch mit Problemen:

Bugs, Glitches und Fehler im Spiel sind an der Tagesordnung

Cheater ruinieren regelmäßig coole Spieleabende auf der ganzen Welt

Die Kommunikation zu Änderungen am Spiel lässt arg zu Wünschen übrig

Die Integration von Cold War in Warzone sehen viele Spieler kritisch

Vor kurzem startete die gemeinsame Season 3 mit dem Premium-Titel Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone bekam ein großes Update. Es gab ein umfassendes Map-Update der Hauptkarte „Verdansk“, viele Waffen-Änderungen und frische Herausforderungen, mit denen ihr euch Cosmetics freispielen könnt.

Es gibt einige Stimmen in der Community, die das Update mit Season 3 für den besten Patch von Warzone überhaupt halten. So sagt der langjährige CoD-Experte und YouTuber „TheXclusiveAce“ in seinem englischen Video (via YouTube) – „Ich denke, das war das beste Waffen-Balancing-Update in einem CoD seit sehr langer Zeit“.

Doch reicht das, um wieder spannend für Rückkehrer zu sein? Und wie sieht es mit Anfängern aus?

MeinMMO zeigt euch, warum Warzone mit Season 3 ein besseres Spiel ist und ob es sich für euch lohnen könnte, mal reinzuschauen.

Season 3 brachte das bisher beste Update …

Wieso war das Update so gut? Nach einer lahmen Season 2 mit wenig Neuerungen und einer monotonen Waffen-Meta ging Season 3 richtig steil und brachte:

Schon lange gab es Gerüchte über ein Nuke-Event, das die Karte Verdansk mithilfe einer Nuklar-Waffe aus dem Weg räumt, um Platz für eine neue Map zu schaffen.

Ganz so war es dann doch nicht. Verdansk verschwand nicht komplett, sondern wurde durch eine „jüngere“ Version ersetzt – Verdansk ’84. Die Map ist an vielen Stellen anders, hat neue Hot-Spots und wirkt an manchen Schauplätzen wie eine ganz neue Karte.

Beim Nuke-Event behielten die Leaks und Gerüchte recht: Das „moderne“ Verdansk wurde genuked. Über ein Live-Event mit zwei besonderen Modi konnten Spieler den Untergang von Verdansk live mitspielen. Tatsächlich können sich manche Warzoner jetzt „Die Zerstörer von Verdansk“ nennen. Die Sieger des zweiten Event-Modus schossen mit ihrem Sieg die Raketen auf die Stadt.

Ebenfalls wichtig und gut waren die Änderungen bei den Waffen.

Seit der Einführung von Cold War in Warzone im Dezember 2020 waren die Taktikgewehre des neuen CoD-Titels eine Macht im Battle Royale. Erst das DMR 14 und später die AUG räumten in Warzone auf und sorgten sogar in „der echten Welt“ für kleine Proteste. Dazu kam das Sturmgewehr FFAR 1, das mit seiner niedrigen Time-to-Kill den Nahkampf beherrschte. Das machte die Waffen-Meta sehr einseitig. Ab einem gewissen Niveau wurden quasi nur diese Waffen gespielt.

Mit dem Update der Season 3 sieht das Ganze jetzt anders aus. Die von der Community geforderten Nerfs wurden konsequent umgesetzt und mehr Waffen gelten jetzt wieder als „Top-Tier“. Es gibt sogar ein paar neue Anwärter auf die Spitze. Außerdem äußerten sich die Entwickler in den englischen Patch Notes (via ravensoftware.com) konkret zu den wichtigsten Änderungen. Beim Thema Waffen-Balancing war das ein ordentlicher Schritt in die richtige Richtung.

Alles in allem war das ein richtig starkes Update – wohl sogar das bisher beste: Es gibt viel Neues zu sehen, eine frische Waffen-Meta zu entdecken und ein positives Signal bei der Kommunikation. Alles Dinge, die sich viele Spieler schon länger von Warzone wünschen.

Die neue Karte bietet eine Menge Änderungen zum Entdecken.

… doch das Update war bei Weitem nicht perfekt

Was war nicht so gut? Die positiven Aspekte von Season 3 kommen mit einem gewissen Beigeschmack. Besonders für Spieler, die das Nuke-Event erleben wollten:

Das Live-Event lief schlecht

Es gab nur ein Map-Update

Alte Fehler tauchen auf

Cheater sind weiter ein Problem

Die Einführung der neuen Map war für viele Spieler ein Reinfall. Es hatte massive Server-Probleme gegeben, als die Event-Modi online waren und auch die Termine des Events waren in Deutschland nicht optimal. Der erste Modus „Die Zerstörung von Verdansk – Teil 1“ lief über 2 Stunden, Teil 2 lief sogar nur eine Stunde – beides ab 21 Uhr. Es gab Spieler, die in der kompletten Zeit in der Warteschlange standen und das Event verpassten.

Das Event ist vorbei und die aktuelle Season 3 wird davon nicht mehr weiter beeinflusst. Doch der Start der Season ist dadurch belastet.

Ein weiterer Punkt sind die Map-Änderungen an sich. Warzone lief ein Jahr mit nur einer großen Map, die mit der Zeit nur kleine Änderungen bekam. Eine Stadion-Öffnung hier, ein fahrender Zug da. Und auch wenn Verdanks ’84 an vielen Schauplätzen mit Neuerungen aufwartet, bleibt es nur ein Map-Update. Es muss sich erst noch zeigen, wie lange das bei Laune halten kann.

Bei den Bugs und Glitches kommt Warzone vorerst auch nicht auf den grünen Zweig. Zwar sind unfaire Fehler wie kaputte Sniper-Visiere mehr oder weniger behoben, doch es tauchen wieder alte Fehler auf, wie Spieler unter der Map, die ungesehen ihre Feinde niedermähen.

Auch die Cheater-Problematik bleibt akut. Die Entwickler posten regelmäßig auf Twitter, wie viele Cheat-Accounts sie gebannt haben und machen Hoffnung auf eine bessere, Cheater-freie Zukunft.

Doch von einer echten Besserung der Cheater-Seuche in Warzone kann noch nicht die Rede sein. Immer noch trifft man regelmäßig auf Spieler, die Cheat-Programme benutzen und sich so Aim-Bots und Wallhacks sichern. Damit erhalten die Schummler eine fast perfekt Präzision und/oder können durch Wände ihre Feinde erkennen.

Season 3 macht damit einiges richtig, doch Warzone ist vorbelastet und kämpft weiter mit Problemen, über die Spieler schon seit Monaten meckern.

Warzone bietet Anfängern ein innovatives Battle Royale

Lohnt es sich, in Warzone neu einzusteigen? Das kostenlose Battle Royale ist ein vollwertiger CoD-Titel. Steht ihr auf Battle Royale und wünscht euch Top-Gunplay in einem eher realen Setting, dann solltet ihr bei Warzone reinschauen. Es bietet:

Riesige Map mit 150 Spielern

Solo, 2er, 3er und 4er Battle Royale

Haufenweise Waffen

Loadouts, um eigene Waffen ins Match zu bringen

Den Gulag – Ein Respawn-Duell

Cash-System um Ausrüstung zu kaufen

Wiederbelebung von Team-Kameraden

Aufträge, die während des Matches in Bewegung halten

Die häufigen Respawns und das mobile CoD-Gameplay machen Warzone zu einem schnellen Battle Royale mit einer Menge Action, wenn ihr es darauf anlegt.

Die größten Sorgen der Warzone sind aktuell eher technischer Natur. Es gibt einige Probleme mit Fehlern im Spiel und auch Cheater sind leider etwas, das man bei einer Warzone-Empfehlung erwähnen sollte.

Doch Warzone an sich ist ein wirklich starkes Battle Royale, das sehr viel Spaß bringen kann. Besonders zum Einstieg bietet Warzone viel zu tun, erschlägt euch mit einer riesigen Auswahl an Waffen und bietet drei umfangreiche Level-Systeme:

Battle Pass mit 100 Stufen (Free- und Premium-Pfad)

Account-Level zum Freischalten von Ausrüstung und Prestige-Belohnungen

Waffen-Level, über das ihr Aufsätze für die Schießeisen freispielt

Das Match-Making-System sorgt anfänglich dafür, dass ihr zum Großteil mit Spielern in eine Runde kommt, die auf eurem Niveau liegen. Je besser ihr werdet, desto stärker sind eure Gegner und auch die Waffen-Meta wird wichtiger. Doch besonders beim Einstieg bietet Call of Duty: Warzone für Fans von „Battle Royale“-Mechaniken eine neue und abwechslungsreiche Erfahrung.

Pro Kostenloses CoD-Gameplay

Battle Royale mit viel Action

Unzählige Waffen

Regelmäßige Updates und Seasons Contra Probleme mit Fehlern und Cheater

Oft strenge Waffen-Meta

Warzone ist ein Battle Royale für zwischendurch, nicht zum grinden

Sollten Veteranen mal wieder reinschauen? Ein Blick auf die Änderungen ist die neue Karte absolut wert. Es gibt einiges an neuen Schauplätzen, aber auch bekannte Gebiete, die ein Gefühl von Sicherheit geben.

Dazu kommen die Änderungen bei den Waffen. Aktuell ist die Spielerschaft mal wieder auf der Suche nach dem nächsten Hit, was eine gewisse Dynamik in die Waffen-Auswahl gebracht hat. Man sieht Spieler mit der Grau, der M4A1, der M16, aber auch mit Neulingen wie der FARA 83, Krig 6 oder der Sykov-Pistole, die im Nahkampf eine Akimbo-Nische gefunden hat.

Wenn ihr aber Warzone grinden wollt wie zum Release, dann fangen die Probleme an. Je länger ihr spielt, desto eher fallen die kleinen Wehwehchen auf. Ob es Spieler sind, die unter der Karte lauern oder einfach Cheater, die mit unmöglichen Headshots eure Laune verderben – je ehrgeiziger und je mehr ihr spielt, desto mehr kann euch Warzone enttäuschen.

Aktuell ist es eher ein Shooter für zwischendurch, nicht zum reinknien. Hier mal ein Abend, da mal ein Stündchen – für mehr Warzone braucht man aktuell starke Nerven. In der Zeit, in der es ohne Zwischenfälle läuft, ist Warzone zum Start der Season 3 aber ein echter Spaß.

Wie sieht die Zukunft der Warzone aus?

Das Battle Royale bildet eine tragende Säule im CoD-Franchise und soll noch über Jahre weiterentwickelt werden. Jedes neue Premium-„Call of Duty“ nimmt dabei Einfluss auf das Gameplay und die Handlung der Warzone.

Das aktuelle Black Ops Cold War brachte bei der Integration in Warzone mehr als 30 neue Waffen ins Spiel und eine neue, kleinere Map – Rebirth Island. Auch das aktuelle Map-Update ist von dem „Cold War“-Setting inspiriert und Warzone spielt nun in dieser Zeit-Periode.

Nach den Aussagen der Entwickler soll das weiter so gehen. Jeder aktuelle CoD-Titel beeinflusst Warzone, bringt neue Story, neuen Content und frischen Wind. Zwischendurch sollen Map-Updates und der Content der Live-Seasons das Spiel frisch halten.

In Sachen Kommunikation, Cheater und Fehler im Spiel zeigen sich die Entwickler optimistisch und geben immer neue Rekorde bei ihren Spielerzahlen heraus (via Twitter). Creativ Director Amos Hodge vom Entwickler Raven Software sagte der US-Seite „VGC“ in einem Interview: „Ich kann ihnen sagen, dass wir bei Raven wie verrückt eingestellt haben“ (via videogameschronicle) und macht große Ankündigungen für die nächsten Wochen und das Mid-Season-Update der Season 3.

Doch die Zukunft der Warzone wird auch ein Stück weit davon entschieden, ob die Spieler ebenfalls so optimistisch bleiben. Denn trotz des bisher besten Updates aller Zeiten mit Season 3 bleibt Warzone in wichtigen Aspekten hinter den Erwartungen:

Wenig Content im ersten Jahr

Cheater-Bekämpfung nicht ausreichend

Nervige Fehler tauchen immer wieder auf

Kommunikation könnte viel offener sein

Fazit: Season 3 zeigt, was Warzone drauf haben kann